مؤسسة النفط: حقل الفيل لم يتأثر بإغلاق الشرارة

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 14 ديسمبر 2018, 05:05 مساء
موقع إنتاج في حقل الشرارة. (بوابة الوسط)

قال متحدث باسم المؤسسة الوطنية للنفط، اليوم الجمعة، إن إغلاق حقل الشرارة النفطي لم يؤثر على حقل الفيل الذي يستخدم إمدادات الكهرباء ذاتها.

وذكرت مؤسسة النفط في بيان الاثنين الماضي أنّ إغلاق الشرارة سيؤدي أيضًا إلى خسارة إنتاج الفيل.

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وفي وقت سابق اليوم قال رئيس مؤسسة النفط مصطفى صنع الله، إن أي محاولة لدفع فدية للميليشيا المسلحة التي تغلق حقل الشرارة النفطي «ستشكل سابقة خطيرة تهدد انتعاش الاقتصاد الليبي»، وأنه بدلاً عن ذلك يجب إنفاق هذه المبالغ المالية على الاستثمار في المجتمع المحلي، وتوفير وتحسين الخدمات الأساسية للفئات المهمشة في الجنوب.

يذكر أن حراك «غضب فزان» أعلن 10 مطالب بعد إغلاق حقل الشرارة النفطي جنوب غرب البلاد، في خطوة تصعيدية تستهدف الضغط على الجهات المسؤولة من أجل الاستجابة لتلك المطالب.

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