تعليم الوفاق: تحويل الرسوم الدراسية للطلبة الليبيين بمصر

وزيـر التعليم يلتقي عددًا من الطلبة الموفدين بالساحة المصرية

أفادت وزارة التعليم بحكومة الوفاق الوطني بتحويل الرسوم الدراسية للطلبة الليبيين بمصر إلى المحلقية الليبية بالإسكندرية، لافتة إلى أنّ الأمور تسير بوتيرة متسارعة لحل كافة المعوقات أمام الطلبة.

جاء ذلك خلال لقاء لوزير التعليم الدكتور عثمان عبدالجليل ووكيل الوزارة المهندس عادل جمعة وبحضور القائم بالأعمال بسفارة ليبيا فوزي تنتوش والملحق الأكاديمي الدكتور صلاح جويلي ورئيس اتحاد طلبة ليبيا المهندس محمد القبلاوي ورئيس اتحاد طلبة مصر أصيل الجويفي.

وأشارت الوزارة في بيان إلى أنّ اللقاء، استعرض كافة الصعوبات التي يعانيها الطلبة والتي كان أهمها الرسوم الدراسية والتي أعطي الملحق الأكاديمي توضيحًا تفصيليًا بشأنها.

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ولفت الدكتور صلاح جويلي إلى أن الرسوم الدراسية وصلت للملحقية والعمل يسير بوتيرة متسارعة لمعالجتها إلى جانب قيام فريق الملحقية بالتواصل مع كافة الجامعات المصرية وتقديم الضمانات اللازمة لاستمرار الطلبة دون أي تعقيدات من قبلها.

وأوضح أن الأولوية تعطى للطلبة المتقدمين في دراستهم وفي مراحلها الأخيرة، فيما أكد الوزير أن الوزارة تعمل على معالجة كل مشاكلهم من رسوم دراسية وتأمين طبي ومنح دراسية لتصل في موعدها.