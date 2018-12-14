عقيلة صالح يبحث آفاق التعاون الأمني والعسكري مع رئيس الدوما الروسي

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 14 ديسمبر 2018, 01:59 مساء
جانب من اللقاء (مجلس النواب)

أعلن الناطق الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق أن رئيس المجلس المستشار عقيلة صالح التقى بالأمس رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين.

حيث بحث الجانبان آفاق التعاون بين البلدين في مختلف الجوانب الأمنية والعسكرية لا سيما في مجال تدريب الكوادر العسكرية والأمنية التي ستساهم في دعم أمن واستقرار ليبيا المساهمة في مكافحة الإرهاب، بالإضافة إلى الجانب الإقتصادي ودور روسيا في إعادة الإعمار في ليبيا.

ووصل صالح موسكو بالأمس ورفقته وفد ضم عددًا  من أعضاء مجلس النواب؛ منهم سالم قنان، صالح هاشم، مصباح دومة.

وأضاف بليحق أن المباحثات شملت تعزيز التعاون البرلماني بين مجلس النواب الليبي ومجلس الدوما الروسي. وفي ختام المباحثات وقع مجلس النواب الليبي ومجلس الدوما الروسي اتفاقية لتعزيز العلاقات بين المجلسين، وتأسيس لجنة للتعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

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