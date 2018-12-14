حالة الطقس في ليبيا اليوم الجمعة 14 ديسمبر

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 14 ديسمبر 2018, 11:39 صباحا

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية تقلبات جوية، بداية من مساء اليوم الجمعة، على مناطق الشمال الغربي، مصحوبةً برياح نشطة إلى قوية، وفرصة سقوط أمطار متفرقة، وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، ويتحرك المنخفض الجوي يوم الغد إلى مناطق الشمال الشرقي.

رأس جدير حتى مصراتة - سهل الجفارة - جبل نفوسة
السماء قليلة السحب مع حدوث تقلبات جوية من مساء اليوم، مصحوبة برياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية، نشطة السرعة إلى قوية، قد تتجاوز سرعتها (60كم/س) خاصة على المناطق الساحلية، وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، وفرصة سقوط أمطار على مناطق متفرقة، وقد تكون غزيرة على بعض المناطق، تصحبها خلايا من السحب الرعدية، وسقوط حبات البرد أحيانًا، ومن المتوقع جريان بعض الأودية المحلية، وتجمع المياه في الأماكن المنخفضة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (19-25مْ) وتكون ما بين (14-18مْ) على المناطق الجبلية، وتسجل انخفاض من مساء اليوم على أغلب المناطق.

سرت سهل بنغازي حتى مساعد - جالو - مرادة
السماء قليلة السحب تتكاثر من مساء يوم الغد، ومن المتوقع سقوط أمطار متفرقة على مناطق الشمال، قد تصحبها خلايا من السحب الرعدية، خاصة على المناطق الجبلية، والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية، معتدلة إلى نشطة السرعة على بعض المناطق، تصل سرعتها ما بين (40-60كم/س)، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (19-25مْ) وتكون ما بين (14-17مْ) على المناطق الجبلية، وتسجل انخفاضًا يوم الغد على المناطق الساحلية، ويوم الأحد على الدواخل.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة
السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح متغيرة الاتجاه إلى جنوبية غربية، سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة، تتحول تدريجيًا يوم الغد إلى غربية فشمالية غربية معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (20-25مْ) ولا تتجاوز اليوم (18مْ) على غدامس، وتسجل انخفاضًا يوم الغد على أغلب المناطق.

الكفرة - تازربو - السرير
السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية، سرعتها بين الخفيفة ومعتدلة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (22-26مْ) تتحول يوم الأحد إلى غربية فشمالية غربية معتدلة السرعة، مع انخفاض في درجات الحرارة.

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