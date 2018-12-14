الغموض يلف مصير مخطوفي الفقهاء لدى «داعش»

ما يزال الغموض يلف أوضاع 4 مخطوفين لدى تنظيم «داعش» من مدينة الفقهاء، بعد إعلانه إعدام 6 مخطفوين من أصل 10 خطفهم مسلحو التنظيم عندما هاجموا بلدة الفقهاء قبل أسابيع.

ويقول عميد بلدية الجفرة عثمان حسونة لـ«الوسط» إن «اثنين من المخطوفين كبار السن وظروفهم الصحية غير جيدة ولا تتوفر لهم الأدوية اللازمة وسط برد قارس»، مضيفا «الاثنان الأخران صغار السن ويعلم الله حالهم».

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واشترط «داعش» في وقت سابق إطلاق سراح المخطوفين مقابل إطلاق اثنين من عناصره محتجزين لدى الكتيبة 128» التابعة للقيادة العامة للجيش الوطني الليبي.

ويروى حسونة تفاصيل ما حدث قائلا «رئيس الفرع البلدي الفقهاء أحمد ساسى أحمد تلقى اتصالا من تنظيم داعش وأبلغوه بالموضوع »، موضحا أن الضحايا هم «ابوالقاسم احميد ابوالقاسم، وأحمد على أحمد، و عبدالكافى أحمد عبدالكافي، واحميد إبراهيم احميد، ومحمد على حسن، واحميد احميده صالح».

ونوه إلى أن «واحدا من بين الضحايا ينتمي إلى الشرطة، وآخر من الحرس البلدى، وبقيتهم مدنيون»، مشيرا إلى عدم استلام جثث الضحايا.

و«لاتوجد مفاوضات حتى الآن لإطلاق سراح بقية المخطوفين» وفق عميد بلدية الجفرة، الذي ينتقد «نقص الإمكانيات والعتاد للجيش والشرطة في المدينة التي يبلغ عدد سكانها 3000 نسمة».

وفي ردود فعل على الحادث، طالب مجلس النواب في بيان «القوات المسلحة بالعمل المكثف لفك أسر بقية المحتجزين لدى تنظيم داعش الإرهابي من أبناء منطقة الفقهاء وإرجاعهم إلى أهلهم وذويهم»، كما طالب «القوات المسلحة والحكومة الموقتة وكافة القوات والأجهزة التابعة لها بتحمل مسؤولياتهم بالعمل على تأمين المناطق البعيدة مترامية الأطراف، خاصة المناطق المتاخمة لجبال الهاروج، التي تنطلق منها المجموعات الإرهابية والعصابات الإجرامية».

ووصفت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا الحادث بأنه «أمر مقيت للغاية»، واصفة ما حدث بأنه يرتقي لجرائم الحرب.

وقالت في بيان إن «جرائم القتل التي لا معنى لها تمثل انتهاكاً خطيراً للقانون الإنساني الدولي وقد ترقى إلى جرائم حرب»، وتقدمت البعثة بتعازيها الخالصة لأسر الضحايا، حسب البيان.

وفي 28 أكتوبر الماضي هاجم مسلحون تابعون لتنظيم «داعش» مركز الشرطة ببلدة الفقهاء في بلدية الجفرة (جنوب وسط ليبيا)، ما أدى إلى مقتل أربعة أشخاص وخطف عشرة آخرين.

وقال «داعش» في بيان نشرته وكالة «أعماق» التابعة للتنظيم، إن مقاتليه «تمكنوا من إيقاع عناصر مركز شرطة بلدة الفقهاء بين قتيل وأسير وإحراق المركز، ثم أسروا مطلوبين في البلدة وأحرقوا منازلهم واستمروا في عمليات البحث حتى صباح اليوم».

وأكد التنظيم أن انتحاريًا تابعًا له فجر سيارته المفخخة عند حاجز تفتيش الـ400 على طريق الجفرة–سبها، تبعه هجوم لمقاتلي التنظيم «قتلوا خلاله من نجا من التفجير». كما «دمروا آلية تقل عناصر من الجيش الليبي قرب بلدة الفقهاء، بتفجير عبوة ناسفة».

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وعقب الهجوم على مركز الشرطة، أفادت مصادر محلية في بلدة الفقهاء بأن اشتباكات عنيفة دارت بين أهالي المنطقة والمنفذين، فيما أعلن مجلس الجفرة البلدي «مقتل أربعة من منطقة الفقهاء»، من بينهم نجل «رئيس الفرع البلدي الفقهاء، فيما نجا خمسة أشخاص من الخطف.

وفي 10 نوفمبر الماضي، أكد مصدر مطلع أن تنظيم «داعش» يسعى للتفاوض حول الإفراج عن 4 من عناصره رهن الاعتقال، مقابل 10 أشخاص يحتجزهم من أهالي منطقة الفقهاء خطفوا خلال الهجوم.