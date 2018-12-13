المشري يبحث في تركيا تشكيل لجان مشتركة للتنسيق بين البلدين

رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري التقى رئيس مجلس الأمة التركي بن علي يلدرم

التقى رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، رفقة عدد من أعضاء المجلس اليوم الخميس، رئيس مجلس الأمة التركي بن علي يلدريم، ضمن سلسلة لقاءات يجريها الوفد في زيارته الرسمية إلى جمهورية تركيا.

وأشار بيان مقتضب نشره المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة، إلى أنّ اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، بالإضافة إلى تشكيل لجان مشتركة للتنسيق بين الطرفين في القضايا ذات الاهتمام المشترك.

بالفيديو.. المشري يصل تركيا في زيارة رسمية

وصل رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري في وقت سابق اليوم الخميس، إلى تركيا في زيارة رسمية رفقة عدد من أعضاء المجلس.

وأشار بيان مقتضب نشره المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة، إلى أنّ المبعوث الخاص للرئيس التركي عبدالله أشلر، والسفيرالليبي لدى تركيا عبد الرزاق مختار، استقبلا المشري لدى وصوله تركيا.

رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري التقى رئيس مجلس الأمة التركي بن علي يلدرم

رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري التقى رئيس مجلس الأمة التركي بن علي يلدرم