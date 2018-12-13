المشري: تخفيض مرتقب في الرسوم المفروضة على النقد الأجنبي

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 13 ديسمبر 2018, 10:00 مساء
رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد مشري

كشف رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد مشري، عن اجتماع مرتقب مع رئيس المجلس الرئاسي ومحافظ المصرف المركزي لإقرار تخفيض في الرسوم المفروضة على النقد الأجنبي.

وأصدر رئيس المجلس الرئاسي في سبتمبر الماضي قرارًا يقضي بتحديد قيمة الرسم المفروض على مبيعات النقد الأجنبي بنسبة 183%.

وأشار المشري خلال مؤتمر صحفي بخصوص الإصلاحات الاقتصادية، إلى أنّ الجلسة المرتقبة التي تُخصص لتقييم الفترة الماضية لحزمة الإجراءات التي جرى تطبيقها ستُعيد النظر في الرسم المفروض على النقد الأجنبي.

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وأضاف أنّ الإصلاحات الاقتصادية استطاعت معالجة التشوهات الموجودة في الاقتصاد الليبي الحالي، لكنّه شدد على أنّ تلك الإجراءات «تلقى مقاومة من أصحاب المصالح المستفيدة من الوضع الحالي».

وبشأن صرف الـ500 دولار، قال إن هناك عددًا كبيرًا من الأرقام الوطنية غير صحيحة، وبالتالي تخضع لتدقيق وصل مرحلته الأخيرة، وبعدها تبدأ علمية الصرف لكل الليبيين.

وأوضح أن الإصلاحات الاقتصادية حققت نتائج إيجابية، بالنظر إلى تحطيم السوق السوداء، وأنّ الاستمرار في تطبيقها سيُؤدي إلى تخفيض أكثر لسعر الصرف، لافتًا في الوقت نفسه إلى أنّ إيرادات الرسوم المفروضة على النقد الأجنبي لا يمكن التصرف فيها إلا بتوافق المجلس الرئاسي والمصرف المركزي.

واتخذت حكومة الوفاق الوطني ، إجراءً إصلاحيًا في سبتمبر الماضي عندما فرضت رسوماً على معاملات النقد الأجنبي، إذ أعادت تلك الخطوة تقييم سعر الدينار أمام الدولار في مثل هذه المعاملات إلى نحو 3.9 دنانير مقارنة بالسعر الرسمي الذي كان يبلغ نحو 1.4 دينار للدولار، مما تسبب في انخفاض سعر الدولار بالسوق الموازية إلى 5.10 دينار للدولار.

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