غسان سلامة يُطلع أعضاء مجلس الدولة على تحضيرات انعقاد الملتقى الوطني

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 14 ديسمبر 2018, 12:12 صباحا
الممثل الخاص غسان سلامة التقى أعضاء المجلس الأعلى للدولة عن شرق ليبيا.

أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أنّ الممثل الخاص غسان سلامة التقى اليوم الخميس أعضاء المجلس الأعلى للدولة عن شرق ليبيا.

وأشارت البعثة في بيان عبر صفحتها على «فيسبوك» إلى أنّ سلامة أطلع أعضاء المجلس على التحضيرات الجارية لانعقاد الملتقى الوطني.

وأضاف البيان أن أعضاء مجلس الدولة «أبدوا قلقهم إزاء انتهاكات حقوق الإنسان وأوضاع السجناء والنازحين».

مكونات وعناصر الملتقى الوطني في اجتماع بحضور سلامة والمشري

ونصّت استنتاجات باليرمو على إقامة المؤتمر الوطني الجامع مطلع العام المقبل، وأعقبها إصدار رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج قرارًا بتسمية اللجنة التحضيرية للإعداد للمؤتمر.

ويعتبر المؤتمر الوطني المرتقب، وفق مراقبين، فصلاً جديداً يُراهن عليه الجميع لخروج ليبيا من أزمة تعيشها منذ سنوات، بالنظر إلى وضع إطار زمني للملتقى يكون في الأسابيع الأولى من 2019.

الممثل الخاص غسان سلامة التقى أعضاء المجلس الأعلى للدولة عن شرق ليبيا.
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