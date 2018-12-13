بلدي سرت: 3 آلاف أسرة تقدمت بملفات للمطالبة ببدل إيجار

منازل مدمرة في سرت (أرشيفية: الإنترنت)

قالت مدير فرع الشؤون الاجتماعية ببلدية سرت سمية فرج أمطير، إنّ عدد الأسر التي تقدمت بملفاتها للحصول على بدل إيجار وصل إلى أكثر من 3 آلاف ملف لعائلات تضررت مساكنهم نهائيًا وتدمرت وغير صالحة للسكن، وأن أغلبهم يستأجرون منازل خارج سرت وضواحي سرت.

وأشارت أمطير في تصريحات إلى «بوابة الوسط»، إلى أنّ فرع الشؤون الاجتماعية تبدأ وضع كافة البيانات فى ملف كامل وإحالته بكتاب رسمي لوزارة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوفاق الوطني لتخصيص ميزانية طوارئ بالخصوص.

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وخلال لقاء عميد بلدية سرت مختار خليفة أمس، وضعت فى صورة كاملة لمعاناة عائلات محتاجة تقطن أحياء عشوائية وغير صالحة للسكن، وهي مخيمات سكنيّة غير لائقة صحيًا، وتضم أكثر من 120 عائلة، وسط ظروف سيئة ويحتاجون دعمًا من بلدية سرت.

وأوضحت أن «تعليمات صدرت من آمر المنطقة العسكرية الوسطى للبلدية أمس بضرورة وضع حل لمعاناة أهالي سرت وتقديم المساعدة والاهتمام بما يلزم تجاهم تقديرًا لظروفهم».

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وفي 5 ديسمبر 2016 خسر تنظيم داعش مدينة سرت، التي سيطر عليها في 28 مايو 2015، ليتخذها إمارة له، قبل أن تتقدم للمدينة قوات «البنيان المرصوص» التي شكلها المجلس الرئاسي في 5 مايو 2016 لمحاربته وسيطرت عليها بالكامل.

وتسعى حكومة الوفاق إلى إزالة الألغام وتنفيذ برامج تنموية وإعادة تأهيل البنية التحتية في المدينة مرة أخرى، بالإضافة إلى تنفيذ برامج خدمية في المنطقة الجنوبية، وفق بيانات منفصلة للحكومة.