العثور على خمس عبوات جاهزة للتفجير فى برميل قمامة داخل مستشفى ابن سينا بسرت

مستشفى ابن سينا بسرت

عثرت أجهزة الأمن، اليوم الخميس، على خمس دانات داخل برميل قمامة حجم كبير جاهزة للتفجير، وذلك بجوار مخازن الإمداد الطبي بمستشفى ابن سينا التعليمى في سرت.

وقال الناطق باسم سرية نزع الألغام والمخلفات التابع لقوة حماية وتأمين سرت سالم الأميل لـ«بوابة الوسط» إن القوات عثرت على 5 دانات جاهزة للتفجير مربوطة بأسلاك وبطارية وتحكم للتفجيرعن بعد.

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وأشار إلى أنّ عبوات موضوعة داخل برميل قمامة، ومغطاة بأكياس فارغة للأدوية، للتمويه بأنّها قمامة بينما كانت جاهزة للتفجير، داخل أكبر مرفق إيواء طبي ومخازن للأدوية في المدينة.

وأوضح أن فريق نزع الألغام والمخلفات تمكنوا من تفكيك الدانات الخمس، بحضور أفراد السرية بقوة حماية سرت ومدير إدارة الشؤون الإدراية بالمستشفى ومندوب عن مخازن الإمداد الطبي.

وأضاف الأميل أنه جرى تكليف القوة العسكرية المتمركزة بالمستشفى بالتحقيق حول هذه الواقعة مع المختصين بالمستشفى والجهات المعنية.