داخلية الموقتة: خطة مشتركة بين الجيش والشرطة لتأمين درنة

وزير الداخلية بالحكومة الموقتة يترأس اجتماعًا أمنيًا مشتركًا مع الجيش لبحث التنسيق في أمن درنة

أعلنت وزارة الداخلية بالحكومة الموقتة عن وضع خطة بالاشتراك مع قوات الجيش لـ«تأمين مدينة درنة ومحيطها بعد تحريرها من قبضة الجماعات الإرهابية».

جاء ذلك خلال اجتماع أمني موسع عقده وزير الداخلية في الحكومة الموقتة المستشار إبراهيم بوشناف بالاشتراك مع الجيش، وذلك لبحث التنسيق بين الجيش ووزارة الداخلية في تأمين مدينة درنة، وتأكيد استتباب الأوضاع الأمنية داخل المدينة وخارجها.

وأشار البيان إلى أنّ الاجتماع عقد بغرفة عمليات مجموعة عمر المختار بدرنة وحضره معاون آمر غرفة عمليات الكرامة العميد أحمد سالم، ومدير إدارة الشرطة والسجون العسكرية بالمنطقة الشرقية، وآمرغرفة عمليات مجموعة عمرالمختار، وآمر الغرفة الأمنية العليا درنة، وآمرالشرطة العسكرية درنة، وآمر مكتب الاستخبارات درنة، إضافة إلى رئيس فرع جهاز الأمن الداخلي درنة، رئيس فرع جهاز المخابرات الليبية درنة، وعميد البلدية.

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وناقش الاجتماع سير العمل الأمني داخل المدينة وأبرز العراقيل والصعوبات التي تواجهه، بحضور مدير الإدارة العامة للأمن المركزي، وآمر المنطقة الأمنية الثانية، ومدير أمن القبة، ومدير أمن الهلال درنة، ومدير أمن شحات، ومدير أمن الأبرق – القيقب.

وأثمر الاجتماع عن تعاون قوات الجيش مع قوات الأمن والشرطة في تأمين مدينة درنة ومحيطها، والخروج بخطة مشتركة بين كافة الوحدات الأمنية والعسكرية في مدينة درنة والهلال تهدف إلى تشديد الأمن في المدينة ومحيطها والعمل مع القوات المسلحة في تنفيذ الخطط والبرامج الأمنية التي من شأنها تعزيز الأمن في تلك المناطق.

وزير الداخلية بالحكومة الموقتة يترأس اجتماعًا أمنيًا مشتركًا مع الجيش لبحث التنسيق في أمن درنة

وزير الداخلية بالحكومة الموقتة يترأس اجتماعًا أمنيًا مشتركًا مع الجيش لبحث التنسيق في أمن درنة