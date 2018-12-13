باشاغا يبحث مع وفد أممي قضايا إنسانية وإغاثة

وزير الداخلية المفوض يستقبل الأمين العام المساعد للشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة

اجتمع وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق الوطني فتحي باشاغا اليوم الخميس بمقر كلية ضباط الشرطة في طرابلس، وفدًا أمميًا في المجال الإنساني والإغاثة.

وأشار بيان نشرته وزارة الداخلية على «فيسبوك» إلى أن الوفد ضم الأمين العام المساعد للشؤون الإنسانية ونائبة منسق الإغاثة في حالات الطوارئ بمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية أوسولا مولر والوفد المرافق لها التي تزور ليبيا حاليًا.

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وأضاف البيان أنّ الاجتماع ناقش عددًا من المواضيع التي تهم الوزارة والمكتب، بالإضافة إلى عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك.