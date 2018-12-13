المصرف المركزي: إقفال حقل الشرارة النفطي يتسبب بخسائر 30 مليون دولار يوميًا

القاهرة - بوابة الوسط: أسماء بن سعيد | الخميس 13 ديسمبر 2018, 06:35 مساء

أكد مصرف ليبيا المركزي أن إقفال حقل الشرارة النفطي، والذي نجم عنه «التوقف لإنتاج حوالي 300 ألف برميل نفط يوميًا» ، يتسبب بخسارة «تقدّر بحوالي 30 مليون دولار يوميًا».

وحذر المصرف المركزي في بيان أصدره الخميس من «تداعيات إقفال حقل الشرارة النفطي على الوضع الاقتصادي والمالي للدولة فضلاً عن تأثيره المباشر على إنجاح خطوات الإصلاح الاقتصادي التي تم الشروع فيها مؤخراً»

ودعا مصرف ليبيا المركزي «حكومة الوفاق الوطني وأجهزتها المعنيّة لاتخاذ كافة التدابير الممكنة لعودة العمل بحقل الشرارة النفطي وفي أقرب الآجال».

وأشار المصرف المركزي إلى أن «إقفال حقول النفط يمثل اعتداءً صارخاً على قوت الليبيين ليعيد إلى الأذهان حادثة إقفال الحقول والموانئ النفطية عام 2013 وما نجم عنها من خسارة الدولة الليبية لأكثر من 160 مليار دولار».

الوطنية للنفط وشركة البريقة تُطلقان خطة لنقل الوقود إلى الجنوب الليبي

يذكر أن حراك «غضب فزان» أعلن 10 مطالب بعد إغلاق حقل الشرارة النفطي جنوب غرب البلاد، في خطوة تصعيدية تستهدف الضغط على الجهات المسؤولة من أجل الاستجابة لتلك المطالب.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

أعيان أوباري: القوة المحايدة تعزز «السلام» في المنطقة
ليبيا
مصدر بـ«الرئاسي» ينفي اقتحام مقر رئاسة حكومة الوفاق في طرابلس
ليبيا
حُكم عليه بالسجن .. محامي ترامب السابق: «لقد كان عملي التغطية على أفعاله القذرة»
دولى
النائب علي السعيدي يستنكر تصريحات معيتيق وصنع الله حول حراك فزان
ليبيا
إيطاليا تعين سفيرا جديدا في ليبيا خلفا لبيروني بسبب تهديد «أمنه الشخصي»
ليبيا
اللافي يرفض الإسماعيلي ويدرس عروضًا تونسية وجزائرية مع الأهلي طرابلس
رياضة محلية
«تشاوري» الملتقى الوطني: القضاء والإنصاف وحماية المقدرات الوطنية (4-6)
ليبيا
لفتة تكريمية لضحايا إسكوبار على واجهة مسكنه
منوعات
بالصور: نجوم الكرة الليبية في وداع ثعلب الملاعب أحمد الاحول
رياضة محلية
«تشاوري» الملتقى الوطني: وحدة المؤسسات وتأمين الخدمات العامة (3-6)
ليبيا
عبدالرحمن شلقم يكتب لـ«الوسط»: قافلة موَّال ليبية
ثقافة وفن
«تشاوري» الملتقى الوطني: ماهي الحكومة الجامعة التي تخدم كل الليبيين؟ (2-6)
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

غوتيريش يعلن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في مدينة الحديدة اليمنية