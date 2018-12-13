المصرف المركزي: إقفال حقل الشرارة النفطي يتسبب بخسائر 30 مليون دولار يوميًا

أكد مصرف ليبيا المركزي أن إقفال حقل الشرارة النفطي، والذي نجم عنه «التوقف لإنتاج حوالي 300 ألف برميل نفط يوميًا» ، يتسبب بخسارة «تقدّر بحوالي 30 مليون دولار يوميًا».

وحذر المصرف المركزي في بيان أصدره الخميس من «تداعيات إقفال حقل الشرارة النفطي على الوضع الاقتصادي والمالي للدولة فضلاً عن تأثيره المباشر على إنجاح خطوات الإصلاح الاقتصادي التي تم الشروع فيها مؤخراً»

ودعا مصرف ليبيا المركزي «حكومة الوفاق الوطني وأجهزتها المعنيّة لاتخاذ كافة التدابير الممكنة لعودة العمل بحقل الشرارة النفطي وفي أقرب الآجال».

وأشار المصرف المركزي إلى أن «إقفال حقول النفط يمثل اعتداءً صارخاً على قوت الليبيين ليعيد إلى الأذهان حادثة إقفال الحقول والموانئ النفطية عام 2013 وما نجم عنها من خسارة الدولة الليبية لأكثر من 160 مليار دولار».

الوطنية للنفط وشركة البريقة تُطلقان خطة لنقل الوقود إلى الجنوب الليبي

يذكر أن حراك «غضب فزان» أعلن 10 مطالب بعد إغلاق حقل الشرارة النفطي جنوب غرب البلاد، في خطوة تصعيدية تستهدف الضغط على الجهات المسؤولة من أجل الاستجابة لتلك المطالب.