بالفيديو.. المشري يصل تركيا في زيارة رسمية

خالد المشري في زيارة إلى تركيا رفقة عدد من أعضاء المجلس الأعلى للدولة

وصل رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، اليوم الخميس، إلى تركيا في زيارة رسمية رفقة عدد من أعضاء المجلس.

وأشار بيان مقتضب نشره المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة، إلى أنّ المبعوث الخاص للرئيس التركي عبدالله أشلر، والسفير الليبي لدى تركيا عبد الرزاق مختار، استقبلا المشري لدى وصوله تركيا.

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ونشر المكتب الإعلامي مقطعًا مسجلاً خلال استقبال المبعوث التركي لرئيس المجلس الأعلى للدولة، بينما لم يذكر تفاصيل أخرى عن الزيارة سواء مدتها أوأهدافها.

خالد المشري وصل تركيا في زيارة رسمية رفقة عدد من أعضاء المجلس الأعلى للدولة

خالد المشري وصل تركيا في زيارة رسمية رفقة عدد من أعضاء المجلس الأعلى للدولة