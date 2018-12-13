بالصور: تأهيل ثلاثة مرافق شرطية.. وإطلاق برنامج تدريب أممي لـ1800 ضابط

جانب من تدشين ثلاثة مرافق لتدريب الشرطة وبرنامج لتدريب 1800 من ضباط الشرطة (حكومة الوفاق)

دشّن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، اليوم الخميس، ثلاثة مرافق لتدريب الشرطة جرى إعادة تأهيلها في كلية الشرطة بطرابلس، بالإضافة إلى إطلاق برنامج لتدريب أكثر من 1800 من ضباط الشرطة والشرطة القضائية بحضور وفد أممي رفيع المستوى.

وجرت مراسم تدشين البرنامج التدريبي الممول من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والبرنامج الإنمائي التابع لها، بحضور رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، ووزير الداخلية فتحي باشاغا، ووزير الخارجية محمد سيالة، ووزير التخطيط الطاهر الجهمي، ووزيرالمالية فرج بوطاري، والنائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري، ورئيس البعثة الأممية غسان سلامة ونائبه.

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وفي كلمته خلال حفل تدشين مرافق وبرنامج تدريب الشرطة، أكد السراج أهمية تأهيل شرطة نظامية بليبيا، والتي ستساهم في حماية سيادة القانون وتعزيز الترتيبات الأمنية، مشيدًا في الوقت نفسه بدور الأمم المتحدة بالإسهام في إعادة تأهيل تلك المراكز وتنفيذ التدريب.

من جانبه وصف غسان سلامة رجال الشرطة بأنهم يمثلون العمود الفقري للدولة، وقال مخاطباً خريجي تدريب الشرطة: «أنتم لا سواكم حماة القانون، وأنتم مسؤولون عن حفظ الأمن ومحاربة الجريمة في كل أنحاء ليبيا. نحن في الأمم المتحدة فخورن أن نُمنح فرصة للإسهام بالشراكة مع وزارة الداخلية والمجتمع الدولي في إعادة النشاط لهذا الفضاء الذي سيُخرّج رجال تقع عليهم مسؤولية توفيرالأمن والطمأنينة والسكينة في ليبيا».

وفي كلمته بالفاعلية قال وزير الداخلية المفوض فتحي باشاغا، إن ليبيا تواجه تحديات جسيمة متمثلة في خطر الإرهاب والهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر والجريمة المنظمة، الأمر الذي يتطلب تطوير وتأهيل كافة منتسبي الوزارة بما يكفل القدرة والجهوزية على مواجهة كافة التحديات.

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وأشاد وزير الداخلية بـ«الدور البارز لكلية ضباط الشرطة من خلال مسيرتها العلمية والأكاديمية وتخريجها الدفعات من رجال الأمن على درجة عالية من الكفاءة والوطنية والإخلاص في العمل».

كما أكد مراد وهبة مدير المكتب الإقليمي للدول العربية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الذي يزور ليبيا حاليًا ضمن وفد أممي رفيع المستوى، أن الأمم المتحدة على أهبة الاستعداد لتقديم الدعم المستمر لبناء قدرات المؤسسات، لاسيّما تعزيز مؤسسات الشرطة والعدل من خلال تطوير نظم التدريب وتوفير المعدات الأساسية.

جانب من تدشين ثلاثة مرافق لتدريب الشرطة وبرنامج لتدريب 1800 من ضباط الشرطة (حكومة الوفاق)

جانب من تدشين ثلاثة مرافق لتدريب الشرطة وبرنامج لتدريب 1800 من ضباط الشرطة (حكومة الوفاق)

جانب من تدشين ثلاثة مرافق لتدريب الشرطة وبرنامج لتدريب 1800 من ضباط الشرطة (حكومة الوفاق)

جانب من تدشين ثلاثة مرافق لتدريب الشرطة وبرنامج لتدريب 1800 من ضباط الشرطة (حكومة الوفاق)

جانب من تدشين ثلاثة مرافق لتدريب الشرطة وبرنامج لتدريب 1800 من ضباط الشرطة (حكومة الوفاق)

جانب من تدشين ثلاثة مرافق لتدريب الشرطة وبرنامج لتدريب 1800 من ضباط الشرطة (حكومة الوفاق)

جانب من تدشين ثلاثة مرافق لتدريب الشرطة وبرنامج لتدريب 1800 من ضباط الشرطة (حكومة الوفاق)