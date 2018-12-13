الوطنية للنفط وشركة البريقة تُطلقان خطة لنقل الوقود إلى الجنوب الليبي

المؤسسة الوطنية للنفط وشركة البريقة تطلقان خطة لإيصال الوقود إلى الجنوب (بوابة الوسط)

أطلقت المؤسسة الوطنية للنفط وشركة البريقة لتسويق النفط، الخميس، خطة لإيصال الوقود ومحاربة التهريب في الجنوب الليبي، تتضمن تسيير شاحنات إلى المنطقة مع عمليات التأمين ومتابعة التوزيع.

وأشارت شركة البريقة في بيان إلى أنّ الخطة تتضمن إطلاق قافلة شاحنات محملة بكمية تقدّر بنحو 3 ملايين لتر من بنزين السيارات، و1.2 مليون لتر من وقود الديزل، و80 طن من الغاز المسال (غاز الطهي)، وذلك من مستودع مصراتة باتجاه الجنوب، لافتًا إلى أنّ قافلة ثانية ستنطلق يوم الثلاثاء المقبل، ترافقها قوة حماية حفاظًا على أمن وسلامة السائقين.

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وأضاف البيان أن الشركة ستقوم بتفريغ القافلة حال وصولها إلى مستودع سبها، حيث سيتم تحديد الكمية التي سيجري تسليمها لكل عميد بلدية، ومن ثم ستقوم شركات التوزيع بإيصال هذه الكميات للمحطات التي جرى تحديدها وتسميتها.

وفي إطار حماية الوقود من عمليات التهريب، تضمنت الخطة اتفاق شركة البريقة مع حكماء وبلديات المنطقة، حيث سيتم حساب الكميات اللازمة بشكل يومي بالتنسيق مع حكماء وبلديات المنطقة، كما تقوم الشركة بنشر الكميات المسلمة يوميًا مع كافة التفاصيل.

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وأوضح البيان أنّ البلديات ستراقب التزام المحطات الواردة في القوائم المعلنة، والتأكد من أن عمليات البيع تتم بالسعر الرسمي، وأن هذه المحطات مفتوحة وتبيع للعامة وأنها ليست وهمية، لافتًا إلى أنه «في حال ضبط أي مخالفة ستقوم شركة البريقة بوقف التزويد لتلك المحطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهها».

ولفتت شركة البريقة إلى أن قوات من المنطقة العسكرية الوسطى ومنطقة براك العسكرية ومنطقة سبها العسكرية ومنطقة الجفرة العسكرية، ستقوم بتأمين مسار شاحنات الوقود التابعة للجمعية التعاونية العربية لنقل النفط ومشتقاته، وذلك بالتنسيق مع عميد بلدية مصراته وعمداء بلديات الجنوب.

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وقالت الشركة إن هذه الخطة ستساعد على إيصال الوقود إلى جميع أهالي الجنوب بسهولة وبالأسعار الرسمية، كما ستحد من ظاهرة التهريب بشكل كبير.

وتعليقًا على ذلك قال عماد بن كورة، رئيس لجنة إدارة شركة البريقة لتسويق النفط: "نحن ندرك تمامًا معاناة أهلنا في الجنوب، وسعداء لإيجاد حل بعد جهود استمرت لعدة أشهر لتأمين هذه القافلة».

وأشاد بن كورة بجهود كافة الجهات التي أدت واجبها الوطني وتحملت مسؤولياتها لضمان إيصال الوقود إلى المنطقة، داعيًا إلى «مواصلة السيرعلى هذا الدرب لكي تستمر هذه الإمدادات من الوقود السائل وأسطوانات الغاز بشكل روتيني»، وفقًا لآليات الإمدادات المتبعة من قبل شركة البريقة.