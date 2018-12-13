«تسييري بنغازي» يبحث ملفات الخدمات والميزانية والتعويضات

رئيس المجلس التيسيري لبلدية بنغازي يجتمع بمسؤولي القطاعات العاملة داخل نطاق البلدية

عقد رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي المهندس الصقر بوجواري وعضو المجلس التسييري للبلدية إدريس قدورة اجتماعًا موسعًا الخميس، مع مسؤولي القطاعات ومديري مكاتب الهيئات العامة بمدينة بنغازي، ومديري الأجهزة والشركات الخدمية العاملة داخل النطاق الإداري للبلدية.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة بنود تتعلق بقطاعات الدولة شمل البند الأول منها، مناقشة مقترح مشروع ميزانية التحول لبلدية بنغازي ضمن الميزانية العامة للدولة عام 2019.

وأشار بيان صادر عن المجلس التسييري إلى أنّ البند الثاني تطرق إلى وضع آلية عمل لتفعيل العقود المبرمة في السابق داخل النطاق الإداري للبلدية ومتابعتها.

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من جانبها قدّمت القطاعات والشركات العامة رؤيتها فيما يخص المشروعات المتوقفة والجاري العمل بها، والتي تنفذها شركات وطنية بالإضافة إلى رؤيتهم المستقبلية لمشروعات جديدة.

وجاءت أبرز الموضوعات التي تناولها الاجتماع تقديم التعويضات والأضرار لبلدية بنغازي ومشروعات البنية التحتية والمستشفيات المتضررة الواقعة في المناطق التي كانت شهدت اشتباكات مثل مستشفى 7 أكتوبر والجمهورية.

رئيس المجلس التيسيري لبلدية بنغازي يجتمع بمسؤولي القطاعات العاملة داخل نطاق البلدية

رئيس المجلس التيسيري لبلدية بنغازي يجتمع بمسؤولي القطاعات العاملة داخل نطاق البلدية