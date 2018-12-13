3000 عائلة دمرت منازلها تطالب بلدية سرت ببدل إيجار

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي | الخميس 13 ديسمبر 2018, 03:05 مساء

قالت مديرة الشؤون الاجتماعية ببلدية سرت سمية مطير، اليوم الخميس، إن 3000 عائلة دُمِّرت منازلهم أو تضررت تقدمت بملفات للحصول والمطالبة ببدل إيجار.
وأوضحت مطير في تصريحات إلى «بوابة الوسط» أن هذه المنازل المدمَّرة أو المتضررة في الحرب ضد تنظيم «داعش» أصبحت غير صالحة للسكن، وأغلبهم استأجروا منازل خارج المدينة وضواحيها.
وقالت مطير إنها خلال لقائها عميد البلدية، أمس الأربعاء، وضعته في صورة كاملة لمعاناة هذه العائلات، وأن 120 عائلة تعيش في مخيمات غير لائقة صحيًّا ويحتاجون إلى المساعدة.
وأضافت أن آمر المنطقة العسكرية الوسطى أصدر تعليمات للبلدية، أمس الأربعاء، بضرورة وضع حل لمعاناة هذه العائلات وتقديم المساعدة لهم.

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