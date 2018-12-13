العثور على خمس دانات جاهرة للتفجير بمستشفى ابن سينا في سرت

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي | الخميس 13 ديسمبر 2018, 02:49 مساء

عثرت قوة حماية مستشفى ابن سينا التعليمي سرت، صباح الخميس، على خمس دانات داخل برميل قمامة كبير الحجم جاهزة للتفجير، بجوار مخازن الإمداد الطبي.

وقال الناطق باسم سرية نزع الألغام والمخلفات الحربية سالم الأميل، في تصريح إلى «بوابة الوسط» اليوم، إن الدانات الخمس كانت موصولة بأسلاك وبطارية ومفجر.

وأضاف الأميل أن الدانات كانت موضوعة ببرميل قمامة من الحجم الكبير، ومغطاة بأكياس أدوية فارغة وكأنها قمامة.

وأشار إلى أن فريق نزع الألغام والمخلفات الحربية تمكن بالإمكانات المتاحة من تفكيك الدانات بنجاح، بحضور أفراد سرية من قوة حماية وتأمين سرت، ومدير إدارة الشؤون الإدراية بالمستشفى، ومندوب عن مخازن الإمداد الطبي ومراسلين إعلاميين لقنوات وصحف.

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