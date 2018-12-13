انتشار مكثف لقوات غرفة عمليات سرت الكبرى جنوب الهلال النفطي

سيَّرت غرفة عمليات سرت الكبرى، فجر اليوم الخميس، قوة عسكرية جنوب الموانئ والهلال النفطي، تحسبًا لأي هجوم محتمل.

وقال المسؤول الإعلامي للواء 73 مشاة، المنذر مازق الخرطوش، في تصريح إلى «بوابة الوسط»: «إن غرفة عمليات سرت الكبرى بإمرة اللواء سالم درياق سيَّرت عدة دوريات في المناطق المحيطة بالهلال النفطي، وعدة نقاط في الجنوب، تحسبًا لأي خطر قد يهدد هذه الموانئ والعاملين بها».

وأضاف الخرطوش: «إن الكتيبة 276 مشاة التابعة إلى اللواء 73 مشاة بإمرة العميد علي القطعاني، واللواء 106 مجحفل، وعدة وحدات تابعة لغرفة عمليات سرت الكبرى تحركت في عدة نقاط جنوب البلاد لتقفي أثر الجماعات الإرهابية».