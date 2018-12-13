إسبانيا تطالب بإعادة فتح حقل الشرارة النفطي

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 13 ديسمبر 2018, 12:30 مساء

دانت الحكومة الإسبانية إغلاق حقل الشرارة النفطي على يد عناصر مسلحة. وطالبت، في بيان نُـشر الأربعاء، بإعادة فتح المنشآت ووضعها تحت تصرف المؤسسة الوطنية للنفط.

وشدد بيان الحكومة الإسبانية على أن النفط هو مورد الشعب الليبي بالكامل وإدارته تخص المؤسسة الوطنية للنفط تحت شرعية حكومة الوفاق الوطني. وانخفاض الإنتاج يعرض الوضع الاقتصادي للخطر.

وكان حراك «غضب فزان» أغلق حقل الشرارة النفطي السبت الماضي بعد أن سمح لهم آمر «الكتيبة 30 مشاة»، علي الحسيني، للضغط على الجهات الرسمية لتحقيق مطالبهم.

الأمر الذي وصفه رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، بالعمل الإرهابي. وقال إن الميليشيا المسيطرة على حقل الشرارة أجبرت الموظفين تحت تهديد السلاح على الإغلاق وإطفاء الوحدات الإنتاجية.

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