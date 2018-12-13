مصلحة الأحوال المدنية تخصص أرقامًا لتلقي شكاوى المواطنين

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 13 ديسمبر 2018, 11:59 صباحا

خصصت مصلحة الأحوال المدنية أرقام هواتف لتسلم شكاوى المواطنين ضد أية مخالفة أو إجراء إداري تعسفي من قبل موظفي المصلحة.

وقالت المصلحة، في بيان نُـشر الأربعاء، إن هذا الإجراء جاء لإيصال صوت المواطن وتذليل الصعاب أمامه، للقضاء على التعسف الإداري.

والأرقام هي: «0920013001»، «0920013002»، «0920013003».

وطالب رئيس المصلحة محمد بالتمر، مديري الفروع بإخطار أمناء مكاتب السجلات المدنية «إصدار- الخدمية»، بوجوب وضع أرقام الهواتف المذكورة في لوحة الإعلانات بالسجل المدني وفي مكان بارز، معلنًا أن عدم التقيد يعرضهم للمسؤولية القانونية.

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