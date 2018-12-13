لقاء مرتقب يجمع السراج وحفتر اليوم على هامش القمة الأوروبية في بروكسل

رجحت وكالة الأنباء الإيطالية «آكي» أن تستضيف مدينة بروكسل، اليوم الخميس، على هامش أعمال القمة الأوروبية، لقاءً يجمع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، بالقائد العام للجيش المشير خليفة حفتر، بناء على مبادرة من رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي.

ويأتي هذا اللقاء بعد زيارة حفتر الأسبوع الماضي إلى روما، حيث التقى رئيس الوزراء الإيطالي، الخميس الماضي. وصدر بيان موجز عقب اللقاء أكد أن المحادثات جاءت متابعة لمؤتمر باليرمو، الذي انعقد في الشهر الماضي، ضمن إطار دعم عمل الممثل الخاص ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، غسان سلامة، لإحلال الاستقرار في ليبيا.

وقال الموقع الإخباري المتخصص في شؤون الدفاع «أوكيي ديلاغويرا» إن لقاء السراج وحفتر إذا ما تم اليوم سيكون برعاية إيطالية – أوروبية، وفي نفس يوم القمة الأوروبية التي ستنعقد في العاصمة البلجيكية عصر الخميس.