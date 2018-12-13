أعيان أوباري: القوة المحايدة تعزز «السلام» في المنطقة

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 13 ديسمبر 2018, 08:50 صباحا

طالب المجلس البلدي ومشايخ وأعيان أوباري، القوة المحايدة بإمرة العقيد خليفة علي الصغير، الاستمرار في تواجدهم بالمنطقة لحفظ الأمن وتعزيز السلم والاستقرار.

كما طالبوا في رسالة اطلعت «بوابة الوسط» على نسخة منها الجهات الرسمية في البلاد بدعم هذه القوة بالإمكانات كافة وتذليل العراقيل والصعوبات اللوجستية التي تواجهها، نظرًا للاستقرار الكبير الذي حظيت به المنطقة بفضل جهود أبناء الجنوب، خصوصًا القوة المحايدة.

ووقع على الرسالة الموجهة إلى آمر القوة المحايدة خليفة الصغير كل من: المجلس الاجتماعي للأهالي أوباري، المجلس الاجتماعي التبو، المجلس الاجتماعي الطوارق، المجلس الاجتماعي الدبسة، مؤسسات مجتمع مدني.

الإعلان عن تطبيق اتفاق «السلام» بين التبو والطوارق في أوباري

وكان قد أُعلن في أوباري مايو 2017 تطبيق جميع بنود اتفاق «السلام» بين التبو والطوارق الذي وقعه الطرفان بالعاصمة القطرية الدوحة في شهر نوفمبر 2015، حيث قدم الطرفان الشكر إلى المجلس الاجتماعي لقبيلة الحساونة والقوة المحايدة على ما بذلوه «من جهد طيلة فترة تنفيد الاتفاقية وإلى كل من ساهم فى الصلح».

أعيان وحكماء التبو في أوباري يستنكرون التأجيج الإعلامي للوضع بالمدينة

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

اللافي يرفض الإسماعيلي ويدرس عروضًا تونسية وجزائرية مع الأهلي طرابلس
رياضة محلية
لفتة تكريمية لضحايا إسكوبار على واجهة مسكنه
منوعات
بالصور: نجوم الكرة الليبية في وداع ثعلب الملاعب أحمد الاحول
رياضة محلية
عبدالرحمن شلقم يكتب لـ«الوسط»: قافلة موَّال ليبية
ثقافة وفن
«تشاوري» الملتقى الوطني: ماهي الحكومة الجامعة التي تخدم كل الليبيين؟ (2-6)
ليبيا
مجلة «تايم» تختار جمال خاشقجي وصحفيين آخرين ضمن شخصيات العام
عربى
«تشاوري» الملتقى الوطني: ماذا قال الليبيون عن استرجاع السيادة؟ (1-6)
ليبيا
أسعار النفط ترتفع متأثرة بتوقف الإمدادات في ليبيا
اقتصاد
سيالة يرد على دعوة السفير البريطاني للقاء متضرري الجيش الايرلندي
ليبيا
«الأحوال المدنية بنغازي» تجنب المواطنين مشقة السفر إلى طرابلس بهذا الإجراء
ليبيا
حتى اليوم الثالث للحملة الوطنية... تطعيم 19 ألف طفل وتلميذ في سرت
ليبيا
في 5 نقاط.. مجلس الدولة يعلن موقفه من التعديلات الدستورية
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

راهبتان تختلسان الأموال للعب القمار