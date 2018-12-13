رئيس المجلس التسييرى لبلدية بنغازى يلتقي لجنة التدريب والتأهيل

القاهرة - بوابة الوسط: أسماء بن سعيد | الخميس 13 ديسمبر 2018, 02:51 صباحا

التقي رئيس المجلس التسييرى لبلدية بنغازى المهندس الصقر بوجواري باللجنة القائمة بمشروع التدريب من اجل التأهيل.

وحضر اللقاء عضو المجلس التسييرى إدريس غيث للإطلاع على سيرأعمال اللجنة ومناقشة دعم هذا المشروع باعتباره يهدف الى التدريب الحرفي يثري السوق المحلى بالعمالة الوطنية الماهرة ويتماشي مع الأهداف الإستراتيجية لبلدية بنغازي والذي يخدم شريحة الشباب بالمدينة.

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يشار إلى أن هذه اللجنة تتكون من مدير إدارة الموارد البشرية بديوان البلدية رئيسا وعضوية مكتب القوى العاملة بنغازي وهيئة التعليم التقني وشركة نماء وعضو المالي.

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