وفد من اللجنة الدولية للصليب الأحمر يزور مصراتة

زارت المدير الإقليمي للجنة الدولية للصليب الأحمر في أفريقيا باتريشيا دانزي مدينة مصراتة حيث التقت بعضو المجلس البلدي أبوبكر الهريش، وعميد الجامعة مصراتة، ومدير مركز جامعة مصراتة للتأهيل البدني.

ونوقش خلال اللقاء أنشطة اللجنة في المنطقة الوسطى، والمشاريع المقبله التي من شأنها أن تساهم في تحسين الوضع الإنساني لضحايا النزاعات المسلحة التي مرت بها المنطقة.

ورافق باتريشيا دانزي رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في ليبيا كارل ماتلي و نائب رئيس البعثة عبدالمجيد الشاعر ومسؤولة مشروع إعادة التأهيل البدني بالبعثة الكسندرا شغيك ومبعوثة قسم الإغاثة رولى داود.

وتخللت الزيارة جولةً في مركز جامعة مصراتة للتأهيل البدني المدعوم من قبل اللجنة الدولية، والذي ساهم في تأهيل وتركيب أطراف صناعية لأكثر من 700 شخص من مختلف مناطق ليبيا.

وفد دولي يزور مصراتة

كما قام رئيس بعثة لصليب الأحمر في ليبيا كارل ماتلي بتوقيع إتفاقية شراكة وتدريب مع مركز أعمال مصراتة للمشروعات الصغرى والمتوسطة، وذلك في صالح المستفيدين من مشاريع التدريب المقبلة للجنة، والتي تهدف إلى دعم وتأهيل المشاريع الخاصة بضحايا النزاعات المسلحة محدودي الدخل.