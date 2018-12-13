المجلس الاجتماعي لقبائل الطوارق يطالب صنع الله بـ«سحب كلامه المستفز واتهاماته الباطلة»

طالب المجلس الإجتماعي لقبائل الطوارق في ليبيا رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله بـ«سحب كلامه المستفز واتهاماته الباطلة» لحراك غضب فزان.

وذكر المجلس الإجتماعي للطوارق في بيان أصدره الأربعاء أنهم تدخلو في المرات السابقة لـ«حل المشاكل التي حدثت عندما تم أقفال النفط من قبل مجموعة الحماية وكانت نتيجة التدخل أستمرار الضخ لتدخل على خزينة الدولة الليبية مليارات الدولارات لم يرى منها أهل فزان إلا الدخان المتصاعد من الحقول النفطية».

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وأكد المجلس على أن «الطوارق و قبائل فزان عامة، لايقبلون لغة التهديد و الوعيد من قبل شخصيات قصرت في واجباتها و خذلت المواطنين الليبين في فزان عبر وعود واهية و كلام معسول الهدف منه أستمرار تدفق النفط نحو الموانئ».

«نص البيان»

إن المجلس الإجتماعي لقبائل الطوارق فى ليبيا و هو يتابع عن كثب الأحداث التى أدت إلى أقفال حقل الشراراة النفطى في أوباري.

نتيجة مطالبات نعتبرها حقوق مشروعة، لكل مواطن ليبي التي حددت في النقاط الثمانية السابقة التى أعلن عنها حراك غضب فزان في أعتصام 11نوفمبر 2018.

بالإضافة إلى المطالب الخاصة بأهالي مدينة أوباري و الكتيبة 30 مشأة خفيف التى تقوم بتأمين الحقل منذ أواخر عام 2014، إبان حرب أوباري والتى أضيفت في النقاط التاسعة و العاشرة في أعتصام 6 ديسمبر 2018.

إن أتهام أهل فزان المنضمين لحراك غضب فزان و القيادات و الأفراد من العسكريين بأنهم مخربين و مليشيات.

أمر مردود على السيد مصطفي صنع الله، الذي يفترض أن تقتصر أختصاصاته على أعداد الخطط و البرامج وأدارته للإنتاج و التصدير و التوزيع العادل لبرامج التنمية المكانية و المستدامة.

وليس تلفيق الإتهامات و إحالة المعتصمين السلميين إلى النائب العام و تهديد المواطنين و ترهيبهم عبر وسائل الإعلام، وصب الزيت على النار و وصف ضباط و أفراد جيش شرفاء منتمين لجهاز حرس المنشأت النفطية و تحت سلطة و أشراف الجهاز، بأنهم مليشيات ورمي الاتهامات الباطلة جزافا لهم.

أين كان هذا الحديث عندما كانت المؤسسة الوطنية للنفط تقدم الوعود بالدعم و الضغط لكي يتحصل الأفراد التابعين لجهاز حرس المنشأت على حقوقهم و أنها تعمل مع المجلس الرئاسي لحل أشكالية المرتبات.

وقد تدخلنا كمجلس أجتماعي لقبائل الطوارق بليبيا سابقا لحل مشكلة حدثت عندما تم أقفال النفط من قبل مجموعة الحماية و كانت نتيجة التدخل أستمرار الضخ لتدخل على خزينة الدولة الليبية مليارات الدولارات لم يرئ منها أهل فزان إلا الدخان المتصاعد من الحقول النفطية.

فليعلم الجميع الكبير قبل الصغير، أن الطوارق و قبائل فزان عامة، لايقبلون لغة التهديد و الوعيد من قبل شخصيات قصرت في واجباتها و خذلت المواطنين الليبين في فزان عبر وعود واهية و كلام معسول الهدف منه أستمرار تدفق النفط نحو الموانئ.

فيما يعاني المواطن في الجنوب ضنك الحياة من فقر وجوع و تهميش و عدم تساوي في تقديم الخدمات من قبل الحكومات وأذ، تعتقد المؤسسة عبر برامجها بأنه بأرسال بعض مضخات المياه أو جهاز طبي أو حقن لأمصال العقارب بأنها قدمت شي للجنوب و أهله، نقول لهم لم تقدمو الا فتات التنمية المكانية و المستدامة، ونحن لن نسكت على هذه المعاملة المجحفة و التهميش الممنهج لأهلنا في فزان.

وبناء على ماتقدم :-

نطالب السيد مصطفي صنع الله، فورا سحب كلامه المستفز و أتهاماته الباطلة و نحمله مسؤولية التأجيج و تدخله في شؤون كان الأولى برؤسائه الخوض فيها و معالجتها.

كما نطالب و نأمل من المجلس الرئاسي و بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، الأطلاع بواجباتهم و حل الإشكاليات و توفير أسس الحياة لأهلنا في فزان، ووأد الفتنة في مهدها.