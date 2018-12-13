بلدية بنغازي تنعى مدير أمن طرابلس السابق

بنغازي - بوابة الوسط: سالم العبيدي | الخميس 13 ديسمبر 2018, 01:40 صباحا

نعت بلدية بنغازي، مدير أمن طرابلس السابق العميد صلاح الدين السموعي الذي توفي صباح  الأربعاء، في العاصمة الإيطالية روما، متأثرًا بجراحه التي أصيب بها، إثر تعرضه لإطلاق نار في 25 نوفمبر الماضي أمام منزله بطرابلس.

وعبرت بلدية بنغازي عن تعازيها الحاره لأسرة العميد صلاح الدين السموعي وذويه وزملائه بالمؤسسة الأمنية، سائلين العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته، ويلهمهم جميل الصبر والسلوان.

وصرح رئيس مكتب الإعلام الأمني بوزارة الداخلية محمد بو عبد الله، لـ«بوابة الوسط»، بأن السموعي توفي في روما صباح اليوم متأثرًا بجراحه، إثر تعرضه لإطلاق نار في طرابلس 25 نوفمبر الماضي.

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يذكر أن وزارة الداخلية، أعلنت إصابة السموعي 25 نوفمبر الماضي جراء إطلاق نار من قبل مجهولين، مؤكدة نقله إلى إيطاليا لتلقي العلاج.

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