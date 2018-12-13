مصدر بالرئاسي ينفي اقتحام مقر رئاسة حكومة الوفاق بطرابلس

نفى مصدر بالمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني لـ«بوابة الوسط» ما نقلته بعض وسائل الإعلام عن اقتحام مقر الحكومة بطريق السكة بطرابلس.

وقال المصدر لـ«بوابة الوسط» الخميس «كانت هناك وقفة احتجاجية لأهالي الشهداء والمصابين أمام مقر حكومة الوفاق بطريق السكة، وعندما حاول بعضهم تسلق سياج المبنى والدخول عنوة سمح للمحتجين بالدخول الى ساحة المبنى».

السراج يلتقي ممثلين عن أهالي الشهداء والجرحى والمفقودين

وأكد المصدر أن «عدد من ممثلي المحتجين قابلو رئيس المجلس الرئاسي، وجرت المقابلة وقدم ممثلوا عائلات الشهداء والمصابين مطالبهم الى رئاسة المجلس التي وعدتهم بالنظر فيها من اجل تلبية مطالبهم».