مركز الخبرة القضائية طبرق يواصل ندواته التوعوية بمدارس طبرق

يواصل مركز الخبرة القضائية والبحوث فرع طبرق، التابع لوزارة العدل بالحكومة الموقتة، سلسلة ندواته ومحاضراته التوعوية والتثقيفية، حيث نظم صباح اليوم الأربعاء، ندوة توعوية حول مخاطر المخدرات واستخدام الإنترنت بمدرسة الكتاب العربي للتعليم الأساسي والثانوي بالمدينة.

وقال رئيس قسم الإعلام بفرع المركز بمدينة طبرق محمد سالم غريب لـ«بوابة الوسط» إن الندوة استهدفت طلبة الصف التاسع من التعليم الأساسي وتأتي ضمن البرنامج التثقيفي التوعوي الذي يستهدف المؤسسات التعليمية بالمدينة.

وانطلق البرنامج التثقيفي لمركز الخبرة القضائية في طبرق منذ أشهر بتنظيم من قسم الإعلام ودعم من مدير الفرع حبيب بوبلال وتحت إشراف ومتابعة مدير عام مركز الخبرة القضائية والبحوث المستشار القضائي الدكتور عمر الحجازي.

وأضاف غريب أن الندوة كانت حول أضرار ومخاطر المخدرات وكذلك مخاطر استخدام الإنترنت بحضور عدد من الموظفين وخبراء الأدوية والعقاقير والتحاليل والجريمة الإلكترونية بفرع طبرق وهم محمد لبيدي ورحاب درويش ومحمد سالم غريب وهاشم المبروك وحسين عبدالله ومصطفى جمال.

وأشار غريب إلى أن الندوة تخللها توزيع عدد من المطويات على الطلبة وكذلك الكتيبات الإرشادية لإدارة المدرسة من أجل تسليمها لأولياء أمور الطلبة، مؤكدا أن الحملة تلقى ترحيبا وقبولا في كافة المؤسسات التعليمية التي قاموا بزيارتها.