مركز الخبرة القضائية طبرق يواصل ندواته التوعوية بمدارس طبرق

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي | الأربعاء 12 ديسمبر 2018, 09:54 مساء

يواصل مركز الخبرة القضائية والبحوث فرع طبرق، التابع لوزارة العدل بالحكومة الموقتة، سلسلة ندواته ومحاضراته التوعوية والتثقيفية، حيث نظم صباح اليوم الأربعاء، ندوة توعوية حول مخاطر المخدرات واستخدام الإنترنت بمدرسة الكتاب العربي للتعليم الأساسي والثانوي بالمدينة.

وقال رئيس قسم الإعلام بفرع المركز بمدينة طبرق محمد سالم غريب لـ«بوابة الوسط» إن الندوة استهدفت طلبة الصف التاسع من التعليم الأساسي وتأتي ضمن البرنامج التثقيفي التوعوي الذي يستهدف المؤسسات التعليمية بالمدينة.

وانطلق البرنامج التثقيفي لمركز الخبرة القضائية في طبرق منذ أشهر بتنظيم من قسم الإعلام ودعم من مدير الفرع حبيب بوبلال وتحت إشراف ومتابعة مدير عام مركز الخبرة القضائية والبحوث المستشار القضائي الدكتور عمر الحجازي.

وأضاف غريب أن الندوة كانت حول أضرار ومخاطر المخدرات وكذلك مخاطر استخدام الإنترنت بحضور عدد من الموظفين وخبراء الأدوية والعقاقير والتحاليل والجريمة الإلكترونية بفرع طبرق وهم محمد لبيدي ورحاب درويش ومحمد سالم غريب وهاشم المبروك وحسين عبدالله ومصطفى جمال.

وأشار غريب إلى أن الندوة تخللها توزيع عدد من المطويات على الطلبة وكذلك الكتيبات الإرشادية لإدارة المدرسة من أجل تسليمها لأولياء أمور الطلبة، مؤكدا أن الحملة تلقى ترحيبا وقبولا في كافة المؤسسات التعليمية التي قاموا بزيارتها.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

اللافي يرفض الإسماعيلي ويدرس عروضًا تونسية وجزائرية مع الأهلي طرابلس
رياضة محلية
لفتة تكريمية لضحايا إسكوبار على واجهة مسكنه
منوعات
بالصور: نجوم الكرة الليبية في وداع ثعلب الملاعب أحمد الاحول
رياضة محلية
عبدالرحمن شلقم يكتب لـ«الوسط»: قافلة موَّال ليبية
ثقافة وفن
«تشاوري» الملتقى الوطني: ماهي الحكومة الجامعة التي تخدم كل الليبيين؟ (2-6)
ليبيا
مجلة «تايم» تختار جمال خاشقجي وصحفيين آخرين ضمن شخصيات العام
عربى
«تشاوري» الملتقى الوطني: ماذا قال الليبيون عن استرجاع السيادة؟ (1-6)
ليبيا
أسعار النفط ترتفع متأثرة بتوقف الإمدادات في ليبيا
اقتصاد
سيالة يرد على دعوة السفير البريطاني للقاء متضرري الجيش الايرلندي
ليبيا
«الأحوال المدنية بنغازي» تجنب المواطنين مشقة السفر إلى طرابلس بهذا الإجراء
ليبيا
حتى اليوم الثالث للحملة الوطنية... تطعيم 19 ألف طفل وتلميذ في سرت
ليبيا
في 5 نقاط.. مجلس الدولة يعلن موقفه من التعديلات الدستورية
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

راهبتان تختلسان الأموال للعب القمار