بلدية طبرق تشرع في إنشاء مدرسة جديدة شرق المدينة

زيارة عميد بلدية طبرق لمتابعة أعمال الإنشاء بالمدرسة الجديدة. (الإنترنت)

شرع المجلس البلدي طبرق، مطلع الشهر الجاري في أعمال إنشاء مدرسة بحي الحدائق شرق المدينة لتخفيف الازدحام وضغط الكثافة الطلابية بفصل المدارس الواقعة بالحي الذي يعد من أكبر أحياء المدينة السكنية.

وقال عميد بلدية طبرق الناجي مازق لـ«بوابة الوسط» اليوم الأربعاء، إن المدرسة يجرى إنشاؤها جنوب حي الحدائق وتتكون من 7 فصول للمرحلة الابتدائية، ونأمل أن تساهم في تخفيف الكثافة الطلابية بالفصول في مدارس الحي.

وأشار مازق إلى تزايد الكثافة السكانية بمدينة طبرق منذ بداية ثورة 17 فبراير العام 2011 وما بعدها بسبب الأحداث الأمنية العنيفة التي شهدها عدد من مناطق البلاد خلال السنوات السبع الأخيرة، التي أدت إلى حركة نزوح داخلية.

وأضاف مازق أنه منذ انطلاق أعمال مجلس النواب بالمدينة «زادت المعاناة، فالجميع يقصد طبرق، حتى المهجرين والنازحين وغيرهم أصبحوا مقيمين بالمدينة هم وأطفالهم وجميعهم سجلوا بمدارس طبرق حتى أصبحت الفصول لا تتسع لهم، حيث يزيد عدد الطلاب بالفصل على 50 و60 طالبة وطالبة».

ورجح عميد بلدية طبرق الناجي مازق الانتهاء من أعمال الإنشاء بالمدرسة التي تنفذها شركة محلية مطلع مارس المقبل، مؤكدًا أن المدرسة الجديدة ستساهم في «حل جزء من مشكلة الكثافة الطلابية بحي الحدائق بطبرق».