وزراء الداخلية العرب يطرحون إستراتيجية لمواجهة الجرائم الإلكترونية

وكيل وزارة الداخلية بحكومة الوفاق العميد خالد مازن خلال المؤتمر 12 ديسمبر 2018 .(وزارة الداخلية)

طرح وزراء الداخلية العرب، خلال المؤتمر الثاني والأربعين لقادة الشرطة والأمن العرب بتونس، مشروع إستراتيجية لمواجهة الجرائم الإلكترونية.

وشارك عن وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني وكيل الوزارة العميد خالد مازن.

وقال المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية إن المجتمعين «ناقشوا مشروع إستراتيجية عربية لمواجهة الجرائم الإلكترونية وإنشاء وحدة للأمن الإلكتروني تابعة للأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب».

كما ناقش المجتمعون «توصيات مؤتمر رؤساء القطاعات الأمنية المختلفة ونتائج أعمال اللجنة المتخصصة بإعادة صياغة مشروع المدونة النموذجية لقواعد سلوك رجل الأمن العربي والمدونة الاسترشادية لقواعد سلوك الموظفين العموميين».

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بالإضافة إلى «تجارب أمنية متميزة لبعض الدول الأعضاء، إضافة إلى تجاربها في مجال الشرطة البيئية، وكذلك عرض الأعمال الفائزة في مسابقة الأفلام التوعوية التي تجريها الأمانة العامة سنويًّا في إطار الجهود المبذولة للتوعية من الجريمة والوقاية من أخطارها».