بلدية طبرق تشرع في تنفيذ شبكة تصريف مياه الأمطار بالمدخل الشرقي للمدينة

أعمال بناء شبكة تصريف مياه الأمطار بجزيرة شهداء البوستر بمدخل طبرق الشرقي. (صفحة المجلس البلدي طبرق على فيسبوك)

شرع مكتب المشروعات ببلدية طبرق، في تنفيذ أعمال بناء شبكة لتصريف مياه الأمطار بجزيرة شهداء البوستر عند المدخل الشرقي للمدينة، التي يشرف عليها رئيس الحكومة الموقتة عبدالله الثني.

وقال المهندس نصر شرح البال، مدير مكتب مشروعات بلدية طبرق، لـ«بوابة الوسط» اليوم الأربعاء، إن تنفيذ الشبكة الخاصة بتصريف مياه الأمطار بجزيرة شهداء البوستر «سيحل جزءًا كبيرًا من مشكلة تجمع مياه الأمطار بالجزيرة» متوقعًا أن «تنتهي تمامًا مع نهاية المشروع».

وأضاف شرح البال أن تصميم شبكة تصريف مياه الأمطار يشرف عليه «عدد من الخبراء والفنيين بمكتب مشروعات بلدية طبرق»، موضحًا أن الشركة المنفذة «أنجزت قرابة 70% من المشروع» كما أكد «أن العمل متواصل على قدم وساق، وسوف ينتهي مع بداية العام 2019».

وذكر شرح البال أن «هناك 19 مشروعًا خاصًّا ببلدية طبرق في البنية التحتية وافقت عليها الحكومة الموقتة برئاسة عبدالله الثني وبمساعدة وكيل عام وزارة الصحة بالحكومة الموقتة الدكتور سعد عقوب المكلف متابعة مشاريع بلدية طبرق.