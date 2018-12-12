مؤتمر لمنظمات المجتمع المدني الليبية في نابولي

أعلنت منظمة «سانت إيجيدو الكاثوليكية» الإيطالية تنظيم مؤتمر لهيئات وممثلي المجتمع المدني في ليبيا، غدًا الخميس، في مدينة نابولي.

وسيلتقي غدًا ما يزيد على 30 مندوبًا من مختلف هيئات المجتمع المدني الليبي في المدينة الواقعة جنوب إيطاليا لمعاينة المشاكل الأكثر إلحاحًا التي تعترض البلاد .

ويأتي المؤتمر بمبادرة من منظمة «سانت إيجيدو» بالتعاون مع معهد الشؤون الدولية وجامعة الأجانب في بيروجيا. وسيركز المؤتمر بشكل خاص على الشباب ودور المرأة، كما ستشارك نائبة وزير الشؤون الخارجية الإيطالية، إيمانويلا ديل ري، في النقاش في فندق «تيرمينوس» في ساحة غاريبالدي وسط نابولي.

ومنظمة سانت إيجيديو، هي منظمة كاثوليكية دولية، يعود تاريخها إلى عام 1968، حيث أطلقها مجموعة من طلاب المدارس الثانوية، وتقوم المنظمة بالإضافة لنشاطاتها الانسانية من مساعدات وبرامج لتعليم الفقراء وتأهيلهم بدور أساسي ولافت في السعي من اجل السلام والتوسط في النزاعات، كما ورد في موقعها على الانترنت.

منظمة «سانت إيجيديو» تقدم دعمًا للجنوب الليبي

وتسعى المنظمة للقيام بدور فاعل وحقيقي في التوسط بالنزاعات الدولية حيث نشطت في جهود السلام وأثبتت نجاحات في عدد من الدول بينها لبنان والجزائر ودول إفريقية وفي أمريكا الجنوبية، وقام «بطرس بطرس غالي» الأمين العام السابق للأمم المتحدة بامتداح عملها.