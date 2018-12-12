ألمانيا تبدي استعدادها لمساعدة ليبيا في تدريب العناصر الأمنية ومكافحة الهجرة

أبدى وكيل وزارة الخارجية الألماني فالتر ليندنر، استعداد بلاده لمساعدة ليبيا في بناء وتدريب العناصر الأمنية والوقوف معها في مكافحة الهجرة غير الشرعية، وفق ما أعلنته وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني عبر صفحتها على «فيسبوك».

جاء ذلك خلال استقبال المفوض بوزارة الداخلية في حكومة الوفاق الوطني فتحي باشاغا، ظهر اليوم الأربعاء بمقر الوزارة في العاصمة طرابلس، وكيل وزارة الخارجية الألماني فالتر ليندنر والوفد المرافق له.

وقالت وزارة الداخلية إن باشاغا بحث مع المسؤول الألماني، سبل تطوير العلاقات الثنائية بين ليبيا وألمانيا في مجال التدريب الأمني وتبادل الخبرات بين البلدين الصديقين.

وأضاف: «إن وكيل الوزارة الألماني أبدى رغبة بلاده في مساعدة ليبيا في بناء العناصر الأمنية وتدريبها والوقوف مع ليبيا في مكافحة الهجرة غير الشرعية باعتبارها خطر يهدد دول العالم عامة وليبيا خاصة لما لها من آثار على الأمن الوطني للبلاد».

من جهته عبر المفوض بوزارة الداخلية في حكومة الوفاق الوطني، فتحي باشاغا، عن شكر بلاده للحكومة الألمانية في مواقفها الإيجابية والوقوف مع ليبيا في عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك، وفق الوزارة.