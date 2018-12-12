إيطاليا تعين سفيرا جديدا في ليبيا خلفا لبيروني بسبب تهديد «أمنه الشخصي»

السفير الإيطالي السابق لدى ليبيا جوزيبي بيروني. (أرشيفية: الإنترنت)

وافق مجلس الوزراء الإيطالي، اليوم الأربعاء، على تعيين سفير إيطالي جديد في طرابلس خلفا للسفير جوزيبي بيروني.

وقالت وكالة أنباء «نوفا» الإيطالية إن الدبلوماسي الجديد يحل محل السفير جوزيبي بيروني، الذي غادر طرابلس إلى روما في 10 أغسطس الماضي «بسبب وجود مخاطر جسيمة على أمنه الشخصي».

ولم يتم الكشف بعد عن اسم الدبلوماسي الجديد الذي سيكون المسؤول المكلف بمتابعة الملف الليبي.

وتعيين السفير الإيطالي الجديد كان متوقعا إلى حد ما بعد التسريبات التي قام بها خلال الأيام الأخيرة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، إنزو موافيرو ميلانيزي وردا على سؤال في مجلس الشيوخ يوم 29 نوفمبر، قال الوزير إن الحكومة الإيطالية تريد في «أسرع» وقت وجود سفير لها في طرابلس.

وأوضح الوزير أن السفير جوزيبي بيروني «لم يشارك في مؤتمر باليرمو»، مؤكدا في الوقت نفسه أن العمل الدبلوماسي الإيطالي قدم «مساهمة هامة في الإعداد» لهذا الحدث.