تكليف فريق متخصص لمكافحة القوارض بالحقول النفطية ومزارع الواحات

أوجلة - بوابة الوسط: محمد لالي | الأربعاء 12 ديسمبر 2018, 05:58 مساء

كلفت المؤسسة الوطنية للنفط إحدى الشركات المحلية المتخصصة بإجراء مسح واسع للقضاء على القوارض والحشرات الضارة بالحقول النفطية والمزارع بمناطق الواحات جنوب شرق ليبيا.

وبدأ اليوم الأربعاء، فريق متخصص تابع لشركة محلية العمل على مكافحة القوارض من حقل «الفيبا» قرب أوجلة والذي تديره شركة «الهروج» للعمليات النفطية للكشف عن «الفأر النرويجي».

وقال أحد مهندسي الشركة المتخصصة في مكافحة القوارض لـ«بوابة الوسط» إن أثر «الفأر النرويجي» لوحظ بكثرة في حقل الفيبا وعدد من المزارع في مدينة جالو التي أكد أصحابها أنهم عثروا عليه بأرضهم.

وأضاف المصدر أن «الفأر النرويجي» من القوارض «المفسدة ويمثل أكبر خطر على مخزون الطعام في العالم»، منبها المزارعين والمواطنين إلى ضرورة إبلاغ مكاتب الحجر الزراعي في مناطقهم إذا لاحظوا هذه الآفة لإعداد تقرير بشأنها ومكافحتها بسرعة.

وسيقوم الفريق المتخصص في مكافحة الآفات والقوارض التابع للشركة المحلية المكلفة من قبل المؤسسة الوطنية للنفط خلال هذه الأيام بزيارات إلى عدد كبير من المزارع والحقول التي تضررت من انتشار الآفات والقوارض بمناطق الوحات.

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