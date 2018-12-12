استعدادات في سرت للاحتفال بالذكرى الثانية لتحريرها من «داعش»

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي | الأربعاء 12 ديسمبر 2018, 05:28 مساء

عقدت اللجنة المكلفة بالتحضير للاحتفال بالذكرى الثانية لتحرير مدينة سرت من تنظيم «داعش» اليوم الأربعاء، اجتماعا لبحث الاستعدادات التي اتخذت لهذه المناسبة.

وقال الناطق باسم بلدية سرت مقرر اللجنة محمد الأميل لـ«بوابة الوسط» إن اللجنة تدارست خلال الاجتماع الإعداد والتجهيز للاحتفال بالذكرى الثانية لتحرير المدينة.

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وأضاف الأميل أن اللجنة تابعت الاستعدادات الخاصة بـ«حملات النظافة وتزيين المدينة برايات الاستقلال واللافتات التي تعبر عن فرحة الأهالي بالانتصار التاريخي الذي سجله وحققه أبطال قوات البنيان المرصوص في تحرير سرت».

ووضعت اللجنة برنامجا للاحتفال الذي تحتضنه قاعة مجمع واقادوقو بسرت يوم الإثنين الموافق السابع عشر من شهر ديسمبر الجاري و«يتضمن مهرجانا خطابيا ووضع حجر أساس للنصب التذكاري لشهداء البنيان المرصوص وفاء لتضحياتهم البطولية التي سطروها طيلة 8 أشهر حتى تحرير المنطقة».

كما يتضمن الاحتفال فقرات غنائية وتكريما لقيادات قوات البنيان المرصوص وأمراء المحاور كما سيقام مهرجان رياضي للفروسية الشعبية.

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