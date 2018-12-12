«تشاوري» الملتقى الوطني: القضاء والإنصاف وحماية المقدرات الوطنية (4-6)

قال التقرير النهائي للمسار التشاوري للملتقى الوطني الليبي إن لسان حال المشاركين في المسار التشاوري يقول إن السلطة القضائية التي لم تفرط في أمانة وحدة ليبيا والليبيين لهي الأجدر بالثقة، وأن لها على الليبيين وعلى من يمثلهم في الأجسام المنتخبة حقوقًا أقلها صون حرمتها وعلوية قرارتها من عبث العابثين ومن كل ما هو منجر عن الانقسام السياسي وسلوكيات بعض التشكيلات المسلحة، وهو ما يتطلب أن يكون العمل على تمتينها ودعم أركانها وتطويرها عملًا دؤوبًا وجديًا».

وفي التقرير، الذي صدر في ختام اجتماعات عُـقدت بتسيير من مركز الحوار الإنساني ودعم من البعثة الأممية، جاء أنه «بقدر ما يمثل التحقيق في الانتهاكات الإدارية والمالية وواقع النهب الاقتصادي والفساد ضرورة ملحة، فإن القضاء وهيئاته الموقرة على غرار المحكمة العليا والمحكمة الإدارية وديوان المحاسبة قادرة على الاضطلاع بهذا الدور على أكمل وجه بشرط الاحتكام إليها احتكامًا غير مشروط لا تشوبه شائبة التأثير السياسي أوالتهديد توضيحًا أوتلميحًا».

وأضاف التقرير، لكن هذه الثقة الاستثنائية في السلطة القضائية «لم تخفِ القلق المتواتر من استفحال ظاهرة انتهاك القرارات القضائية، واستخفاف بعض الجهات السياسية والتشكيلات المسلحة بما يصدر عن المحاكم فضلًا عمّا يتعرض له القضاة من تضييق وتهديد بما يشكل إنهاكًا وكسرًا لهيبة هذه المؤسسة العريقة. وعلى هذا الأساس طالب بعض الليبيين بإسناد بعض مهمات المؤسسة القضائية إلى الرقابة الإدارية».

وحول الإنصاف وحماية المقدرات الوطنية من الإهدار والنهب، أوضح التقرير أنه «بقدر ما يبدو تطلع الليبيين للمصالحة الشاملة والاستقرار بديهيًا، فإنهم وبنفس القدر واعون بأن لا مكان في ليبيا حاضرًا ومستقبلًا لمصالحة مصطنعة أواستقرار زائف، فما تعاقب على ليبيا في السنوات الأخيرة مثل إلى حد كبير النتيجة الطبيعية لاستقرار ظاهره على خلاف باطنه: فشعارات (سلطة الشعب) و(الاشتراكية) كانت طوال عقود عناوين لاستئثار البعض بالثروة والسلطة والجاه على حساب مناطق وشرائح واسعة من الليبيين دفعوا ثمن بعدهم الجغرافي عن العاصمة وانعدام حظوتهم عند صاحب السلطة».

وتابع التقرير أنه «بعد 2011، ورغم الآمال الكبيرة في بناء الدولة التي تنصف الليبيين بعد عقود من الحيف. فإن الحرية والديمقراطية المنشودتين أصبحتا بسبب جشع البعض وطمعهم «تحريرًا» للفساد والنهب واستباحة المال العام دون حسيب أورقيب. وإذا كان الليبيون قد عانوا طوال عقود من احتكار البعض للمقدرات الوطنية وكان الأمل يحدوهم في الإنصاف لكي يعم الرفاه والرخاء والاستقرار على قاعدة المواطنة. فإنهم فجعوا في السنوات القليلة الماضية بالمساواة بين الليبيين ـ لا في الرفاه والرخاء ـ ولكن في ضنك العيش وشح السيولة المالية وتردي الخدمات العامة»>

وقال «من منظور قسم واسع من المشاركين في المسار التشاوري إن الحفاظ على المقدرات الوطنية وديمومة استغلالها يرتكز من منظور قسم واسع من المشاركين في المسار التشاوري على أساسين: أولًا الإنصاف في توزيع الثروة والخدمات والابتعاد عن كل أشكال التمييز بين المناطق والفئات بالإضافة إلى رد الاعتبار لكل من طاله الإقصاء السياسي والاجتماعي والاقتصادي، وثانيًا مجابهة التهريب والاتجار غير الشرعي بكل أشكاله والفساد العابر للحدود بما في ذلك العبث بالأصول المجمدة في الخارج»>

وفي هذا الإطار «دعا جل المشاركين المجموعة الدولية لمعاضدة جهود الليبيين في إحكام السيادة على الحدود وضمان احترام الحقوق الإنسانية والقطع مع كل الممارسات المشينة وعلى رأسها شبهات الاتجار بالبشر».

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يشار إلى أن اجتماعات المسار التشاوري للملتقى الوطني الليبي شملت 77 جلسة في 43 بلدية في كل ربوع البلاد، وفي «مدن المهجر» التي تضم جاليات ليبية مهمة، كما شارك الليبيون في 1300 استبيان خاص بالمسار التشاوري، وما يقرب من 300 مشاركة مكتوبة عبر البريد الإلكتروني.

وكان مركز الحوار الإنساني نظم في الفترة من 5 أبريل إلى 11 يوليو الماضي 77 اجتماعًا في 43 بلدية في الداخل وعدد من مدن المهجر، فضلًا عن مشاركة نحو 1300 استبيان، وما يقرب من 300 مشاركة مكتوبة عبر البريد الإلكتروني.