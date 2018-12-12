السراج يستقبل وكيل وزارة الخارجية الألماني

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 12 ديسمبر 2018, 04:47 مساء

استقبل رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، صباح اليوم الأربعاء، وكيل وزير الخارجية الألماني والتر ليندنر، والسفير الألماني لدى ليبيا أوليفر أوفتشا وعددًا من مسؤولي الخارجية الألمانية.

وحضر اللقاء، الذي عقد بمقر المجلس في العاصمة طرابلس، المفوض بوزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوفاق الوطني محمد الطاهر سيالة.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي، عبر صفحته على «فيسبوك»، إن اللقاء تناول عددًا من ملفات التعاون بين البلدين، خاصة في مجالات التعليم والتدريب والتأهيل وقطاع الصحة، ومساهمة الشركات الألمانية في برامج الإعمار.

وأضاف أن وكيل وزارة الخارجية الألماني أكد في بداية اللقاء دعم بلاده حكومة الوفاق الوطني وجهود السراج لتحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا، كما جدد حرص ألمانيا على تطوير علاقات التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين.

من جانبه أكد رئيس المجلس الارئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، للوفد، على عمق العلاقة بين ليبيا وألمانيا، مبديًا حرصه على تطويرها وتفعيل مذكرات التفاهم بين البلدين، بحسب المكتب الإعلامي.

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