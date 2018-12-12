السراج يبحث مع السفير الأوكراني إعادة تأهيل المؤسسات الصحية

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 12 ديسمبر 2018, 03:59 مساء
رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج يستقبل سفير أوكرانيا لدى ليبيا ميكولا ناهورني. (المجلس الرئاسي)

بحث رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، مع سفير أوكرانيا لدى ليبيا ميكولا ناهورني، التعاون في عدد من المجالات الحيوية من بينها تدريب الطواقم الطبية والمساهمة في إعادة تأهيل المؤسسات الصحية.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي على موقع فيسبوك إن السراج استقبل السفير الأوكراني لدى ليبيا في العاصمة طرابلس، وناقش معه سبل تفعيل اللجنة الأوكرانية - الليبية المشتركة.

وناقش اللقاء برنامج توطين العلاج بالداخل من خلال استقدام فرق طبية متخصصة لإجراء عمليات جراحية، كما جرى بحث التعاون في مجالي التعليم العالي والتدريب العسكري والأمني.

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