«تشاوري» الملتقي الوطني: وحدة المؤسسات وتأمين الخدمات العامة (3ـ 6)

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 12 ديسمبر 2018, 03:45 مساء

أظهر تقرير المسار التشاوري للملتقى الوطني الليبي أن «إجماع الليبيين كان واضحاً لا لبس فيه بخصوص مبدأ وحدة المؤسسات الوطنية، وكذلك كان اتفاقهم على اعتبار أي انقسام قائم مشيناً في حق الوطن وتاريخه المشرف، وفي حق الأمانة التي حملها الأجداد للأجيال الحاضرة».

وأضاف المشاركون في اجتماعات المسار التشاوري، الذي نظمه مركز الحوار الإنساني بدعم من البعثة الأممية، أن «الوحدة المنشودة لا ترتبط بمبدأ السيادة الوطنية إلا بقدر ما ترتبط بالحياة اليومية لكل ليبية وليبي، وتوفير الحد الأدني من شروط الحياة الكريمة».

وتابع التقرير متسائلاً: «أي أمن ينعم به المواطن الليبي في ظل انقسام المؤسسة العسكرية وتشتت المؤسسة الأمنية والانتشار الفوضوي للسلاح؟ وأي أفق اقتصادي في ظل تهديد دائم للاستقرار وحسن سير مؤسسات استراتيجية على غرار المصرف المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط، والمؤسسة الليبية للاستثمار؟ وأي أمل في خدمة عامة لائقة ما دامت هيئات حيوية على غرار جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي والشركة العامة للكهرباء ومكتب النائب العام والمجلس الأعلى للقضاء الليبي والمحكمة العليا الليبية تبدو وكأنها مستلبة ومختطفة من طرف أجسام شغلها الشاغل التنازع على السلطة والحفاظ على امتيازات أعضائها؟».

وقال التقرير: «إذا كان تعافي الاقتصاد الليبي بحاجة إلى مدة زمنية تقصر أو تطول تسترد فيها المؤسسات الاستراتيجية وحدتها وفاعلية إدارتها، فإن وضع حد لتردي الخدمات العامة وانقطاعها على غرار الكهرباء ومياه الشرب والدواء والمعدات الطبية يجب أن تكرَّس له كل الجهود».

وأضاف: «في هذا الإطار، يلح قسم واسع من المشاركين على أن تفعيل اللامركزية ودعم دور البلديتات من شأنه أن يحسن من جودة خدمات ويقربها من المواطنين ويسهم في حل جانب مهم من معاناة الليبيين».

وإذ يجمع المشاركون على انحدار مستوى هذه الخدمات الأساسية سواء في المناطق البعيدة أو في المدن الرئيسية، فإنهم يتفقون على دعوة كل الأطراف السياسية والتشكيلات المسلحة إلى تحييد الإمدادات الغذائىة والطبية والمؤسسات والبنى التحتية الحيوية عن أي صراع أو تنازع أو أزمات أمنية.

وكان مركز الحوار الإنساني نظم في الفترة من 5 أبريل إلى 11 يوليو الماضي 77 اجتماعاً في 43 بلدية في الداخل وعدد من مدن المهجر، فضلاً عن مشاركة نحو 1300 استبيان، وما يقرب من 300 مشاركة مكتوبة عبر البريد الإلكتروني.

وحسب التقرير، فإن المسار التشاوري للملتقى «سمح بلم شمل ستة آلاف مواطنة ومواطن ليبي من كل الفئات دون استثناء أو إقصاء، وأدمج كل المناطق التي لم تشارك بالقدر الكافي في مجريات العملية السياسية طوال السنوات الأخيرة، من غات والقطرون والكفرة إلى بني وليد وورشفانة وبراك الشاطئ وغيرها من مناطق البلاد».

اقرأ أيضاً: .................(1ـ 6)
اقرأ أيضاً: ................(2ـ 6 )

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

عبدالرحمن شلقم يكتب لـ«الوسط»: قافلة موَّال ليبية
ثقافة وفن
«تشاوري» الملتقى الوطني: ماهي الحكومة الجامعة التي تخدم كل الليبيين؟ (2-6)
ليبيا
مجلة «تايم» تختار جمال خاشقجي وصحفيين آخرين ضمن شخصيات العام
عربى
«تشاوري» الملتقى الوطني: ماذا قال الليبيون عن استرجاع السيادة؟ (1-6)
ليبيا
أسعار النفط ترتفع متأثرة بتوقف الإمدادات في ليبيا
اقتصاد
سيالة يرد على دعوة السفير البريطاني للقاء متضرري الجيش الايرلندي
ليبيا
«الأحوال المدنية بنغازي» تجنب المواطنين مشقة السفر إلى طرابلس بهذا الإجراء
ليبيا
حتى اليوم الثالث للحملة الوطنية... تطعيم 19 ألف طفل وتلميذ في سرت
ليبيا
في 5 نقاط.. مجلس الدولة يعلن موقفه من التعديلات الدستورية
ليبيا
مصدر يكشف لـ«سي إن إن» الكلمات الأخيرة لجمال خاشقجي قبل مقتله
عربى
معتوق يحيل مقترح الأسعار الجديد للخطوط الليبية إلى وزارة الاقتصاد
ليبيا
عميد الجفرة: «داعش» أعدم 6 مخطوفين من الفقهاء
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

راهبتان تختلسان الأموال للعب القمار