«داخلية الوفاق» ترسل برقية تعزية إلى أسرة العميد السموعي

مدير أمن طرابلس السابق العميد صلاح الدين السموعي. (وزارة الداخلية)

أرسلت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق، الأربعاء، برقية تعزية إلى أسرة مدير أمن طرابلس السابق العميد صلاح الدين السموعي الذي توفي صباح اليوم في العاصمة الإيطالية روما.

كما نعت مديرية أمن طرابلس العميد صلاح السموعي. وقالت في منشور عبر صفحتها الرسمية بموقع «فيسبوك» إن السموعي توفاه الأجل اليوم بعد حادث إطلاق نار تعرض له في الفترة الماضية، ونقل على أثره للعلاج في الخارج.

وكان رئيس مكتب الإعلام الأمني بوزارة الداخلية محمد بوعبدالله، صرح لـ«بوابة الوسط»، بأن السموعي توفي في روما متأثرًا بجراحه، إثر تعرضه لإطلاق نار في طرابلس 25 نوفمبر الماضي.

يذكر أن وزارة الداخلية، أعلنت إصابة السموعي 25 نوفمبر الماضي جراء إطلاق نار من قبل مجهولين، مؤكدة نقله إلى إيطاليا لتلقي العلاج.