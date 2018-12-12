وضع حجر الأساس لمشروع السوق الاستثماري في درنة

الثاني على اليسار رئيس لجنة إدارة الهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي أحمد بريدان. (بوابة الوسط)

وضع رئيس لجنة إدارة الهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي أحمد بريدان، حجر الأساس لعدة مشاريع في مدينة درنة، من بينها مشروع السوق الاستثماري.

وقال مدير المكتب الإعلامي في الصندوق أحمد زيدان لـ«بوابة الوسط» اليوم الأربعاء، إن بريدان برفقة أعضاء لجنة الإدارة ومديري الإدارات، والمكاتب بالهيئة زاروا المدينة وهي الزيارة الأولى من نوعها، حيث التقوا بمدير الفرع والعاملين به وعميد بلدية درنة، ووفد من المشايخ وأعيان المدينة، ونخبة من المثقفين والشخصيات الأمنية.

ووضع بريدان حجر الأساس ودشن المشروعات الخدمية التي جرى التعاقد عليها، كمشروع إنشاء مبنى لمقر فرع الهيئة بدرنة، ومشروع إنشاء سوق استثماري، ومشروع صيانة مجمع الرعاية الاجتماعية.

وأضاف زيدان أن الحاضرين عقدوا اجتماعًا بمنتجع إيميليا، ونتج عنه مجموعة من التوصيات والقرارات، التي تصب في صالح الصندوق والمستفيدين من الخدمات التضامنية.