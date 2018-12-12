سلامة يلقي محاضرة أمام نواب الجزائر عن الوضع الليبي

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 12 ديسمبر 2018, 10:31 صباحا

يلقي المبعوث الأممي لدى ليبيا، غسان سلامة، محاضرة بمجلس الأمة الجزائري، غدًا الخميس، يتناول فيها الوضع الليبي وتداعياته على منطقة الساحل.

وأعلنت إدارة المجلس موافقتها أن يشارك سلامة في مؤتمر أمام نواب المجلس الخميس في الجزائر، وفق ما نشرته جريدة «الحياة» اللندنية.

ويزور سلامة الجزائر نهاية الأسبوع الجاري، وفق وثيقة لمجلس الأمة ورد فيها أن «سلامة يلقي محاضرة أمام نواب المجلس يتناول فيها الوضع في ليبيا وتداعياته على منطقة الساحل».

ويلتقي سلامة في الجزائر وزير الخارجية عبد القادر مساهل، وربما الوزير الأول أحمد أويحي، حين سيُطلع «الحكومة الجزائرية على الترتيبات الخاصة بالمؤتمر الوطني الليبي الجامع المنوي عقده ف يناير المقبل.

وقال مصدر جزائري إن «الجزائر تتمسك بخارطة الطريق التي ما فتئت تعيد طرحها أمام الهيئات الدولية للخروج من الأزمة»، آخرها في لقاءات مسؤولين جزائريين برئيس الوزراء الإيطالي.

وأشار إلى أن رئيس ديوان وزير الشؤون الخارجية الجزائرية صالح حامد هقيرا، كان قد جدد الموقف الجزائري في لقاء بلدان الجوار الذي جرى نهاية الشهر الماضي في الخرطوم بحضور سلامة، ومبعوث مفوضية الاتحاد الافريقي إلى ليبيا، والممثل الخاص للأمين العام لجامعة الدول العربية إلى ليبيا صلاح الدين الجمالي.

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