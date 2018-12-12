سرقة كابل الكهرباء المغذي لمركز صحي ببني وليد ومخاوف من تلف التطعيمات

الكابل الكهربائي المغذي لمركز الخرماني الصحي في بني وليد.(الوسط)

قال مصدر مسؤول بمركز الخرماني الصحي في بني وليد، اليوم الثلاثاء، إن مجهولين خارجين عن القانون قاموا بسرقة الكابل الكهربائي المغذي للمركز، معربة عن خشيته من تلف التطعيمات الخاصة بالأطفال بسبب انقطاع الكهرباء عن مرافق المركز بعد سرقة الكابل المغذي بالتيار.

وأضاف المصدر لـ«بوابة الوسط» أن الكابل كان يغذي كافة مرافق المركز الصحية التي انقطع عنها التيار الكهربائي، منوهًا إلى أن جميع عيادات المركز أصبحت في ظلام دامس، وكافة محتويات المركز معرضة للتلف وأهمها التطعيمات المتواجدة في ثلاجات المركز الصحي.

وناشد المصدر، كافة الجهات الأمنية وأهالي بني وليد بالوقوف وقفة جادة مع إدارة المركز من أجل استعادة الكابل لكي يعود التيار الكهربائي إلى المركز حتى يتمكن من أداء عمله وتوفير الرعاية الصحية لأهالي المنطقة التي يوجد فيها المركز.

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يشار إلى أن هذه الحادثة ليست الأولى من نوعها التي تتعرض فيها إحدى المراكز والمرافق الخدمية في بني وليد لسرقة الكوابل الكهربائية.