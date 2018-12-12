فوزي العقاب: حراك غضب فزان يمثل مطالب مشروعة لساكني المنطقة

القاهرة - بوابة الوسط: جيهان الجازوي | الأربعاء 12 ديسمبر 2018, 01:07 صباحا

اعتبر النائب الثاني لرئيس المجلس الأعلى للدولة فوزي العقاب، أن مطالب حراك غضب فزان «مشروعة»، مشيراً إلى أن «معالجة هذا الوضع تتطلب حكمة سياسية وحوار جاد مع أبناء المنطقة».

وقال فوزي العقاب لـ«بوابة الوسط» الأربعاء «حراك غضب فزان هو حراك يمثل مطالب مشروعة لساكني المنطقة بعد تقصير وغياب الدولة في توفير أبسط مقومات الحياة».

وأضاف: «التظاهر والاحتجاج ترتب عنه قفل الحقول النفطية اضطر له الشباب بعد إستنزاف كل محاولاتهم  وبعد مطالبات عدة لم يتم الإلتفات لها من الدولة».

ورأى العقاب أن «اللجوء للقانون في غياب كامل للدولة في الجنوب لن يحل الإشكالية بل يزيدها تعقيدا خاصة أن الحراك مستعد للتجاوب مع أي حل»، مؤكداً إلى أن المحتجين«حريصين على عدم الإستمرار بالإحتجاج بمجرد ان تبادر الجهات المسؤولية بجدية في معالجة الوضع المتأزم».

بعد الشرارة.. حراك «غضب فزان» يغلق حقل الفيل النفطي

ولفت فوزي العقاب إلى أن «المحتجين لم يترك لهم خيار بعد ان تم الإستهتار بالأرواح وبعد أن بلغت المعاناة أشدها».

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