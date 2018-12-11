عودة منحة برنامج «مخيم الفضاء» الأميركي الليبي

أعلنت السفارة الأميركية لدى ليبيا، عن عودة منحة برنامج «مخيم الفضاء في الولايات المتحدة ليبيا».

وأوضحت السفارة الأميركية عبر صفحتها بموقع «فيسبوك» إلى أن المنحة تستهدف الطلبة الليبيين في «عمر 15 و 18 سنة ولديهم شغف للفضاء».

ولفتت السفارة إلى أن مدة المخيم أسبوع يقضيه الطالب المتدرب في وكالة الإدارة الوطنية للملاحة الجوية والفضاء المعروفه بـ«ناسا».

توقيع اتفاقية العلوم والتكنولوجيا بين واشنطن وطرابلس

يذكر أن الولايات المتحدة الأميركية وليبيا وقعتا في 13 نوفمبر الماضي بروتوكول تعديل وتمديد العمل باتفاق التعاون في مجال العلوم والتكنولوجيا لمدة عشر سنوات قادمة قابلة للتجديد.