لأول مرة منذ تحريرها من «داعش»..مصرف سرت يسمح لعملائه سحب 2000 دينار من السيولة المالية

سمح مصرف مدينة سرت بمنح زبائنه إذنا لسحب مبلغ مالى قدره 2000 دينار من حسابه الجاري وذلك للمرة الأولى مند تحرير المدينة من تنظيم «داعش» الإرهابي عام 2016.

وأكد مصدر بالمجلس البلدى سرت لـ«بوابة الوسط» أن المصرف هو أحد فروع مصرف شمال افريقيا بسرت وقد بدأ فى تسليم مندوبي المكونات الاجتماعية لقبائل سرت المبالغ المالية مقابل إعداد الصكوك المالية المقدمة للمصرف، حيث وصلت قيمة السحب 2000 دينار ووصل عدد المتقدمين المستفيدين أكثر من خمسة آلاف صك مصرفى لحساب جار.

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وأشار المصدر إلى وصول شحنة مالية أخرى للمصرف لحل مشكلة أزمة السيولة بمصرف شمال افريقيا في الوقت القريب.