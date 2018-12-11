نشطاء في جالو يرفضون قرار الحكومة الموقتة بتشكيل مجلس تسييري للبلدية

أوجلة - بوابة الوسط: محمد لالي | الثلاثاء 11 ديسمبر 2018, 09:35 مساء

نظم عدد من النشطاء والشباب في جالو بمنطقة الواحات، ظهر اليوم الثلاثاء، وقفة احتجاجية أعلنوا خلالها رفضهم لقرار الحكومة الموقتة بشأن إعادة تسمية المجلس البلدي إلى مجلس تسييري، مطالبين الحكومة بإلغاء القرار.

وجاء في بيان تلاه المحتجون خلال الوقفة أن «أهالي جالو لن يقبلوا بهذا التغيير إلا عن طريق الانتخابات الشرعية والنزيهة»، معتبرين أن قرار الحكومة الموقتة بالخصوص «سيثير الفتن ويؤجج الرأي العام بالمدينة».

وأكدّ المحتجون في البيان الذي تلقته «بوابة الوسط» أنهم «يد واحدة في الحفاظ على النهج الدّيمقراطي والنّسيج الاجتماعي لمواجهة كل من لديه الرّغبة في إثارة الفتن وتحقيق مآرب شخصية»، مجدّدين «دعمهم للحكومة الموقتة والقوات المسلحة الليبية بقيادة المشير خليفة بلقاسم حفتر في حربه ضد الإرهاب والخونة والمندسين».

يشار إلى أن الحكومة الموقتة شرعت في إعادة تسمية وتشكيل عدد من المجالس البلدية المنتهية ولايتها القانونية بالمناطق الخاضعة لسيطرتها إلى حين تهيئة الظروف لإجراء انتخابات جديدة للمجالس البلدية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

أسعار النفط ترتفع متأثرة بتوقف الإمدادات في ليبيا
اقتصاد
سيالة يرد على دعوة السفير البريطاني للقاء متضرري الجيش الايرلندي
ليبيا
«الأحوال المدنية بنغازي» تجنب المواطنين مشقة السفر إلى طرابلس بهذا الإجراء
ليبيا
حتى اليوم الثالث للحملة الوطنية... تطعيم 19 ألف طفل وتلميذ في سرت
ليبيا
في 5 نقاط.. مجلس الدولة يعلن موقفه من التعديلات الدستورية
ليبيا
مصدر يكشف لـ«سي إن إن» الكلمات الأخيرة لجمال خاشقجي قبل مقتله
عربى
معتوق يحيل مقترح الأسعار الجديد للخطوط الليبية إلى وزارة الاقتصاد
ليبيا
عميد الجفرة: «داعش» أعدم 6 مخطوفين من الفقهاء
ليبيا
السراج وحفتر يلتقيان مجددا في روما
ليبيا
خبراء جزائريون: ليبيا فجرت أجواء الحرب الباردة بين روسيا وأميركا
ليبيا
تعرف على أماكن المراكز الانتخابية للبلديات وأرقامها بمناطق ليبيا
ليبيا
فرنسية تصرخ جاثية أمام الشرطة: «كونوا معنا من أجل الشعب ومن أجل فرنسا» (فيديو)
دولى
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

قاوم الخرف بكوب عصير برتقال