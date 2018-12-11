نشطاء في جالو يرفضون قرار الحكومة الموقتة بتشكيل مجلس تسييري للبلدية

نظم عدد من النشطاء والشباب في جالو بمنطقة الواحات، ظهر اليوم الثلاثاء، وقفة احتجاجية أعلنوا خلالها رفضهم لقرار الحكومة الموقتة بشأن إعادة تسمية المجلس البلدي إلى مجلس تسييري، مطالبين الحكومة بإلغاء القرار.

وجاء في بيان تلاه المحتجون خلال الوقفة أن «أهالي جالو لن يقبلوا بهذا التغيير إلا عن طريق الانتخابات الشرعية والنزيهة»، معتبرين أن قرار الحكومة الموقتة بالخصوص «سيثير الفتن ويؤجج الرأي العام بالمدينة».

وأكدّ المحتجون في البيان الذي تلقته «بوابة الوسط» أنهم «يد واحدة في الحفاظ على النهج الدّيمقراطي والنّسيج الاجتماعي لمواجهة كل من لديه الرّغبة في إثارة الفتن وتحقيق مآرب شخصية»، مجدّدين «دعمهم للحكومة الموقتة والقوات المسلحة الليبية بقيادة المشير خليفة بلقاسم حفتر في حربه ضد الإرهاب والخونة والمندسين».

يشار إلى أن الحكومة الموقتة شرعت في إعادة تسمية وتشكيل عدد من المجالس البلدية المنتهية ولايتها القانونية بالمناطق الخاضعة لسيطرتها إلى حين تهيئة الظروف لإجراء انتخابات جديدة للمجالس البلدية.